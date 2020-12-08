Hendek ateşi hastalığı nedir? 100 yıl sonra tekrar görülen Hendek ateşi belirtileri nelerdir?

Tüm dünya koronavirüs ile mücadele etmeye çalışırken, Hendek ateşi adı verilen salgın hastalık yüz yıl sonra Kanada'da ortaya çıktı. Bulaşıcı bir salgın hastalık sayılan Hendek ateşi nedir?

Bir asır sonra ilk kez Kanada'da ortaya çıkan hendek ateşi hastalığı 1914-18 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı'nda binlerce askere bulaşmış ve hayatlarını kaybetmesine neden olmuştu. Peki, hendek ateşi hastalığı belirtileri neler? İşte detaylar...

Kanadalı yetkililer, Manitoba eyaletine bağlı Winnipeg kentinde yaşayan evsiz bir erkekte Birinci Dünya Savaşı askerlerini enfekte eden "hendek ateşi" isimli bulaşıcı hastalığın tespit edildiğini açıkladı.

HENDEK ATEŞİ HASTALIĞI NEDİR?

Vücut bitlerinin dışkısında bulunan bartonalla quintana bakterisinden kaynaklanan hastalık nedeniyle Birinci Dünya Savaşı'nda bulunan binlerce asker enfekte olmuştu.

Birinci Dünya Savaşı'nın amansız koşullarında ortaya çıkan hastalık, mülteci kamplarını ele geçiriyor ve endüstrileşmiş modern toplumları hala tehdit etmeye devam ediyor.

HENDEK ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Olumsuz hijyen şartları nedeniyle ortaya çıkan hendek ateşinin belirtileri ortasında yaygın olarak beş gün boyunca kesintisiz devam eden 40 derece ateş, bacak ağrısı, göğüste kızarıklık, baş ağrısı ve baş dönmesi görülüyor.

Ortalama güzelleşme mühleti bir ay olmasına karşın, kimi hastalarda semptomlar üç aya kadar devam edebiliyor.

Ancak, hastalığın uzun sürmesi nedeniyle ölümcül olabilen ağır kalp sorunları ve beyin hasarı ortaya çıkabiliyor.

HENDEK ATEŞİ KANADA'DA GÖRÜLDÜ

Kanadalı doktorlar, adı açıklanmayan 48 yaşındaki evsiz adamın yoğun göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvurduğunu ve hastalık nedeniyle kalp sorunları yaşadığını ifade etti.

Ekip ayrıca hastanın derisinde bit ısırıklarına dair izler, akciğer damarlarında tıkanma ve kalp kapakçıklarında iltihaplanma görüldüğünü söyledi. Kalbindeki hasar nedeniyle ameliyat edilen adamın tedavisinin sürdüğü belirtildi.