Hepatit C enfeksiyonundan korunmanın 5 Yolu

İlaçlar, hepatit C enfeksiyonunu iyileştirebilir, ancak virüse tekrar yakalamanızı engelleyemez. Gelecekte hepatit C hastalığına yakalanmaktan nasıl korunmanız gerektiğini listeledik.

1990'ların başına kadar, hepatit C (HCV) için tek tedavi yöntemi vardı ve bu ilaç, onu alan insanların yüzde 10'undan daha azını tedavi eden ve sıklıkla güçten düşüren yan etkilere neden olan bir ilaçtı. 2014'ten beri, hepatit C için birçok doğrudan etkili antiviral ilaç onaylandı. Bu yeni tedaviler, eskilerden çok daha az yan etkiye neden olurken ve insanların büyük çoğunluğunu iyileştirdi.

Doğrudan etkili antiviraller tedavide kuralları değiştirirken, hepatit C hastalığına yeniden enfekte olmanızı engelleyemezler. Bu, bir hastaya 'antibiyotik kullanırsanız bir daha asla kulak enfeksiyonu kapamazsınız' demek gibi olur. Bu ilaçlar, aktif bir enfeksiyonu ortadan kaldırmada inanılmaz derecede iyi, ancak önleyici olarak bir işe yaramazlar.

Kendinizi hepatit C enfeksiyonundan korumaya yönelik ipuçları ile virüsü yeniden kapmanızın önüne geçebilirsiniz.

HEPATİT C İLAÇLARI NASIL ÇALIŞIR?

Hepatit C, kan yoluyla yayılan bir enfeksiyondur. Bazı durumlarda vücut virüsü kendi kendine temizler. Temizlenmediği zaman enfeksiyon kronikleşir. Tedavi edilmediği takdirde, kronik hepatit C, karaciğerde siroz , karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer sorunlarına yol açabilir.

Bugün, doğrudan etkili antiviral oral ilaçlar, hem akut hem de kronik hepatit C hastalarının yüzde 90'ından fazlasını sadece 8 ila 12 hafta içinde tedavi etmektedir.

Bu yeni antiviral ilaçlar bir enfeksiyonu etkili bir şekilde tedavi etse de, maruz kaldığınızda virüsü tekrar kapmanıza engel olamazlar. Hepatit C'den kurtulduktan sonra vücudunuz antikorlar geliştirir, ancak virüse karşı hareket etmez.

HEPATİT C İÇİN RİSK ALTINDA OLANLAR

Mart 2018'de Viral Hepatit Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma da dahil olmak üzere araştırmalar, hepatit C enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören tüm insanların yüzde 1'inin sonunda yeniden enfekte olduğunu gösteriyor. Şansınız, büyük ölçüde, enfeksiyon olasılığını artıran davranışlarda bulunup bulunmadığınıza bağlıdır.

HCV yeniden enfeksiyonu için risk faktörleri şunlardır:

- Uyuşturucu enjektesi veya solunması

- Düzgün sterilize edilmemiş bir aletle piercing veya dövme yaptırmak

- Korunmasız cinsel ilişki.

HEPATİT C ENFEKSİYONUNU ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Hepatit C için aşı yoktur, ancak önlem almak sizi yeniden enfekte olmaktan korumaya yardımcı olabilir. Bulaşıcı davranışlara geri dönmediğiniz sürece, yeniden enfekte olmazsınız.

Asla iğneleri paylaşmayın: Kirli iğneleri paylaşmak, hepatit C'nin yayılmasının en yaygın yollarından biridir, bu nedenle her seferinde temiz bir iğne kullanıldığından emin olun. Uyuşturucuyla mücadele ediyorsanız bir tıp uzmanından yardım isteyin.

Piercing ve dövmeler için önlem alın: Yalnızca güvenilir yerlerde piercing ve dövme yaptırın ve çalışanlara ekipmanlarını nasıl sterilize ettiklerini sorun. Sorularınıza cevap vermezlerse, başka bir yere gidin.

Partnerinizin test edilmesini sağlayın: Tek eşli çiftler arasındaki enfeksiyonlar nadir olsa da yine de görülebilir. Çiftler arasında bulaşma riski düşüktür, ancak HCV'niz varsa, partnerinizin test edilmesi önemlidir.

Hepatit A ve B'ye karşı aşı olun: Bu virüslerin her ikisi de karaciğere zarar verebilir.

Alkolden uzak durun ve ilaçlar ve besin takviyeleri konusunda dikkatli olun: Alkol ve belirli reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar, şifalı bitkiler ve takviyeler karaciğere zarar verebilir. Herhangi bir hapı kullanmadan önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.