Her 10 kişiden 4’ü diyetle zayıflayamayacağına inanıyor

Son günlerde yapılan vücut ağırlığı araştırmasında, Türkiye’de vatandaşların yüzde 62’si sağlıklı beslendiğini düşünürken, vatandaşların yüzde 40’ı diyetle kilo verilebileceğine inanmadığını söylüyor.

Araştırma şirketi Areda Survey, yaptığı “2021 Vücut Ağırlığı Araştırması”nda sağlıklı beslenme ve diyet üzerine birçok soruya cevap aradı.

Araştırmada ön plana çıkan konulardan biri kilo memnuniyeti oldu. Genel olarak kilosundan memnun olan insan sayısının az olduğu algısı, yapılan araştırma da açıkça görünüyor.

Yaklaşık her 3 kişiden sadece 1’inin kilosundan memnun olduğunun görüldüğü araştırmada katılımcılara yöneltilen “Mevcut kilonuzdan memnun musunuz?” sorusuna, “Evet” cevabı verenlerin oranı yüzde 30,4 oldu.

İlgili soruya yüzde 69,6 ile büyük çoğunluk ise “Hayır” cevabı verdi.

KİLO HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR BİRÇOK KİŞİYİ ETKİLİYOR

İdeal kiloda olmanın çeşitli hastalıkların riskini düşürdüğü ve sağlıklı yaşama atılan ilk adım olması dışında estetik görünüm açısından oluşturduğu algı da oldukça büyük önem taşıyor. Sadece kendi kendimizi değerlendirmemiz açısından değil, dışarıdan kilo konusunda yorumlar da özellikle psikolojik olarak farklı sorunlara neden olabiliyor. Dış görünüş hakkında yapılan olumsuz yorumlar büyük bir özgüven eksikliğine neden olabilirken, bu yorumlar bazılarımız için ise önemsiz olabiliyor.

Kişilerin kilo konusunda dış görünümlerine karşı yapılan yorumlardan etkilenip etkilenmediği konusuna değinilen ankette, “Kilonuz hakkında yapılan yorumlar sizi etkiliyor mu?” sorusuna katılımcıların yüzde 45,9’u “Evet” cevabını verirken, yorumlardan etkilenmeyen yüzde 54,1’lik çoğunluk soruya “Hayır” yanıtını verdi.

10 KİŞİDEN 4’Ü DİYETLERE İNANMIYOR

Kilo takıntısı olsun veya olmasın birçok kişi, defalarca diyet denemesine rağmen kilo veremeyebiliyor. Bunun bilinçsiz beslenme nedeniyle olduğu konusunda uyarıda bulunan uzmanlar ise zayıflamak için beslenme konusunda profesyonel yardım alınmasının şart olduğunun altını çiziyor.

Özellikle internette görüp denenen diyetler, kürler ve sözde sağlıklı tariflerin birçoğunun işe yaramadığı görüldüğünde, diyet ile zayıflanabilineceğine olan inanç da azalabiliyor.

Bu konuda da katılımcıların fikrinin alındığı araştırmada, her 10 kişiden 4’ünün diyet ile zayıflayabileceğine inanmadığı ortaya çıktı. “Diyet ile zayıflayabileceğinize inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 59,3’ü "Evet" derken, "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 40,7 oldu.

SAĞLIKLI BESLENENLERİN ORANI DAHA YÜKSEK

Özellikle sosyal medyanın yayılmasından sonra sağlıklı beslenme ve diyet konuları oldukça karmaşık hale geldi. Doğru ve yanlış birçok bilginin bulunduğu sosyal medya, sağlıklı beslenme konusunda birçok kişide kafa karışıklığına neden olabiliyor.

Son yılların en popüler konularından biti olan sağlıklı beslenme konusunda katılımcılara yöneltilen, “Sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusu ise büyük oranda olumlu cevaplandı.

Her 10 kişiden 6’sının sağlıklı beslendiğini söylediği araştırmada, ilgili soruya “Evet” diyenlerin oranı yüzde 62 ile ön plana çıktı.

Katılımcıların yüzde 38’i ise sağlıklı beslenmediğini düşündüğünü belirtti.