Her 30 gebelikten biri ikiz doğumla sonuçlanıyor

Türkiye'de yaklaşık her 30 gebelikten birinin ikiz doğumla sonuçlandığını belirten Prof. Dr. Faruk Buyru, bazı ilaçların ve tüp bebek gibi uygulamaların çoğul gebelik oranlarını artırdığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık her 30 gebelikten birinin ikiz doğumla sonuçlandığını ve bu artışın kısırlık nedeniyle yapılan tedavilerden kaynaklandığını bildiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, son 40 yılda ikiz doğum sayılarındaki artışın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100'ün üzerindeki ülkede yapılan araştırmalara göre 1980'lerden bu yana ikiz doğum oranlarının 2-3 kat arttığını ifade eden Buyru, Türkiye'de genel olarak doğum oranı düşmesine rağmen çoğul gebeliklerin arttığını söyledi.

"DOĞAL OLANI 85 DOĞUMDA BİR OLMASI"

2019 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, gerçekleşen 1 milyon 183 bin canlı doğumun yüzde 3'ten fazlasının çoğul gebelik olduğunu belirten Buyru, "Yani 30-32 gebelikten biri çoğul gebelik ve çoğul doğumla sonuçlanıyor. Doğal olanı 85 doğumda bir ikiz gebelik olması. Yani 85'te bir olanı biz 30'da bire yükseltmiş oluyoruz. 2,5 kat artırmış oluyoruz. Bu tedavilerle çift yumurta ikizlerinin sayısı artıyor. Ailede ikiz gebelik olması, kısırlık tedavileri, ileri anne yaşı çift yumurta ikizlerinde artışa yol açabiliyor." şeklinde konuştu.

Dünyada ortalama her 40 doğumdan birinde ikiz bebek dünyaya geldiğini aktaran Buyru, bu artışın kısırlık nedeni ile yapılan tedavilerden kaynakladığına dikkat çekti.

Yumurtalıkları uyarıcı ilaç kullanılması, yardımcı üreme teknikleri denilen aşılama, tüp bebek gibi uygulamaların çoğul gebelik oranlarında artışa neden olduğunu ifade eden Buyru, "İkiden fazla embriyo transferi belirli kurallarla denetim altına alınmış durumda. Nedir bu kurallar, sadece 35 yaşın üzerinde ve daha önce iki kez başarısız tüp bebek tedavisi geçirmiş olanlara iki embriyo transferi yani birden fazla embriyo transferine izin veriliyor. İki embriyo transferi yaptığınızda çoğul gebelik riski artmış oluyor. Risk diyorum çünkü çoğul gebelik aslında risk, çok istediğimiz bir durum değil." dedi.

ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİYOR

Çoğul gebelikte pek çok riskin olduğuna dikkat çeken Buyru, ikiz gebelikte erken dönem gebelik kayıpları ve düşük riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Gebelik devam ettiği takdirde de bebeklerle ilgili sorunların olabildiğini belirten Buyru, bebekler arasında kan alışverişi olması, birinin büyümesi, diğerinin küçük kalması gibi problemlerin ortaya çıkabileceğini ve çoğul gebeliğin erken doğum ve bebeklerde gelişme geriliği riskini artırabileceğini söyledi.

Ailelerin bazen 'ikiz gebelik istiyoruz, bunun bir yolu yok mu' gibi bir yaklaşım içinde olabildiğini dile getiren Prof. Dr. Buyru, "Bu yaklaşım hiçbir zaman doğru değil. Çünkü çoğul gebelik hiçbir zaman arzu ettiğimiz bir gebelik şekli değil." dedi.

Zaman zaman yapılan iki embriyo transferinin, çoğul gebelik olsun diye değil, daha çok tek gebelik ihtimalininin artırılması için yapıldığını ifade eden Buyru, "Ama aileler 'çoğul gebelik olsun', 'iki çocuğa birden sahip olalım' diyebiliyor." şeklinde konuştu.

Tüp bebekte tek embriyo transferiyle tek gebelik elde etmek ya da ikiz gebelikleri, çoğul gebelikleri önlemenin mümkün olduğunu belirten Buyru, "Fakat yumurtalıkları uyarıcı tedavilerde birden fazla, iki, üç, beş yumurta gelişebilir. Aşılamada da üç ya da daha fazla yumurta gelişimi çoğul gebelik riskini arttırır. Tedavi sırasında eğer üçten fazla yumurta geliştiyse tedaviyi iptal etmemiz gerekiyor. Zaten yasal olarak da bu şekilde." ifadelerini kullandı.