Her 5 kanser vakasından 1'i sigaraya bağlı

Sigara içmek, sağlığı tehdit eden en büyük konulardan biri olmaya devam ediyor. Ancak buna karşın bu yıl dünyada 1,1 milyar sigara içicisi ile tarihi bir rekora ulaştık.

Avrupa'da her beş kanserden biri sigara nedeniyle gelişiyor. Endişe verici rakamlara rağmen, The Lancet dergisi tarafından yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, bu yıl dünyada 1,1 milyar sigara içicisi ile tarihi bir rekora ulaştık.

The Lancet'in araştırmasına göre, sigara 2019'da yaklaşık 8 milyon insanın ölümüne neden oldu.

Sigara içmek birçok hastalıktan ölüm riskini artırır. Lancet araştırmasına göre, 2019 yılında sigaranın neden olduğu hastalıklara bağlı ölümler şu şekilde:

- İskemik kalp hastalığına bağlı 1,7 milyon ölüm

- Kronik obstrüktif akciğer hastalığından (KOAH) 1.6 milyon ölüm

- Kanserden 1.3 milyon ölüm

- Felçten neredeyse 1 milyon ölüm

Önceki çalışmalar, uzun süreli sigara içenlerin en az yarısının doğrudan sigara içmeyle ilgili nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini ve sigara içenlerin ortalama yaşam beklentisinin hiç sigara içmeyenlere göre 10 yıl daha kısa olduğunu göstermiştir.

TÜTÜN VE KANSER

Lancet çalışması, 204 ülkedeki eğilimleri analiz ettiği için çok önemlidir ve Türkiye maalesef en çok sigara içilen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu, raporda belirtilen ölüm rakamlarının bizi çok fazla etkilediği anlamına geliyor.

Avrupa Kanser Dergisi tarafından yayınlanan bir başka çalışma ise, Avrupa'da yılda 750.000 kanser vakasının (5 kanserden 1'i) tütün nedeniyle geliştiğini ortaya koyuyor. Bu kanser türleri arasında en çok akciğer, baş ve boyun bölgesinde ağırlıklı olarak dudak, ağız boşluğu, yutak ve gırtlak bulunuyor. Bu nedenle, başlıca önlenebilir nedeni olan tütünden kaçınılması halinde çok sayıda kanser vakasının önlenebilineceği düşünülüyor.

EN ÇOK SİGARA İÇİLEN ÜLKELER

The Lancet'e göre, sigara içme oranları son 30 yılda küresel olarak azaldı, ancak 20 ülkede bu oranlar artış gösterdi.

Rapora göre sigara içen dünya nüfusunun üçte ikisinin sadece 10 ülkede yoğunlaşması endişe verici:

- Çin

- Hindistan

- Endonezya.

- ABD

- Rusya

- Bangladeş

- Japonya

- Türkiye

- Vietnam

- Filipinler

Sigara içen her üç kişiden biri Çin'de yaşıyor.