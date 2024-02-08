Her an tehlikeyle karşı karşıyasınız... Oturarak çalışmanın zararları belirlendi! Bir daha düşünün Yapılan araştırmaya göre; oturarak çalışanların, hareketli iş ortamlarında çalışan kişilere göre en az yüzde 16 daha yüksek ölüm riskine sahip olduğu belirlendi.

ensonhaber.com

Son zamanlarda sağlık alanında yapılan araştrımalar artmaya başladı.

Bu araştırmaların birisi de JAMA Dergisi'nde yayınlandı.

Bilim adamları, bu defa oturarak çalışan insanları inceledi ve çarpıcı bir sonuca ulaştı.

Yayınlanan araştırmaya göre; iş yerinde oturarak çalışanların herhangi bir nedenden erken ölme riski, diğer iş gruplarına göre yüzde 16 daha yüksek.

İş yerinde ağırlıklı olarak oturarak çalışan kişiler için kardiyovasküler hastalıklardan ölme riski ise oturmayanlara göre yüzde 34 daha yüksek.

481 bin 688 aktif çalışan

Tayvan'da gerçekleştirilen araştırmaya; yaklaşık 13 yıl boyunca izlenen, 20 yaş ve üstü 481 bin 688 aktif çalışan kişi katıldı.

Katılımcıların hiçbirinde, çalıştıkları işe başladıklarında kardiyovasküler hastalık tanısı yoktu.

Oturarak çalışan kişiler, günlük rutinlerine 15 ila 30 dakika fiziksel aktivite ekleyerek ölüm riskini sahada çalışan işçilerle eşit düzeye indirmeyi başardı.

Araştırmacılar, çalışmanın bulgularının "hareketsiz bir yaşam tarzı ile sağlık riskleri arasında bağlantı kurmaya" yardımcı olduğunu belirtti.

30 dakikada bir oturmaya ara verilmesi gerekiyor

Araştırma; iş ortamlarında ayakta durma masaları, aktiviteye izin veren çalışma istasyonları, çalışanlar için daha sık molalar, fiziksel aktivite için belirlenmiş iş yeri alanları ve spor salonu üyeliği avantajları gibi değişikliklerin sağlık açısından faydalı olabileceğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, her 30 dakikada bir oturmaya ara verilmesini, telefonda konuşurken ayağa kalkmayı ve iş arkadaşlarıyla kısa yürüyüşler yapmayı öneriyor.