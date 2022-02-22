Her derde deva: Aç karnına keçiboynuzu pekmezi yemenin muhteşem faydaları

Enerji verici özelliği bulunan keçiboynuzu pekmezi, soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelir. İşte sizler için aç karnına keçiboynuzu pekmezi yemenin faydalarını derledik.

Keçiboynuzundan üretilen ve ‘’harnup’’ olarak da bilinen keçiboynuzu pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor…

Başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere pek çok hastalığa iyi gelen keçiboynuzu pekmezi, özellikle kış aylarında bolca tüketilmesi tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor.

Bağışıklığı güçlendiren ve sindirim sistemini düzenleyen keçiboynuzu pekmezi, aynı zamanda enerji verici özelliğiyle de öne çıkıyor.

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan bu pekmez; astım, öksürük ve akciğer hastalıklarına da iyi geliyor.

İşte sizler için her sabah aç karnına bir kaşık keçiboynuzu pekmezi yemenin faydalarını derledik. İşte mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken keçiboynuzu pekmezinin faydaları ve kullanımı…

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİNİN FAYDALARI VE TÜKETİMİ

Keçiboynuzu pekmezi, vücudun günlük ihtiyaç duyduğu fosfor ve kalsiyum oranını karşılar. Düzenli olarak tüketildiğinde nefes darlığı, astım ve öksürük gibi problemlere iyi gelir. Ayrıca gün içinde zindelik katar.

Keçiboynuzu pekmezi, günün her saatinde ve istenildiği zaman tüketilebilir. Ancak keçiboynuzu pekmezini öksürük, balgam gibi sorunlarınız varsa gece uyumadan önce tüketebilirsiniz. Bunun yanı sıra keçiboynuzu pekmezinin sabahları aç karnına 1 yemek kaşığı olarak tüketilmesi de önerilir.

Keçiboynuzu pekmezini tek başına tüketemiyorsanız süt ya da yoğurt gibi besinlerin içine ekleyerek de yiyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tatlılarda şeker yerine kullanabilirsiniz.

ASTIM İÇİN KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ NASIL KULLANILIR?

Keçiboynuzu pekmezi, astım rahatsızlığı olan kişiler için kullanımı önerilen besin maddelerinden biridir.

Astım için keçiboynuzu pekmezi tarifi:

7-8 adet keçiboynuzunu soğuk suyun içinde bekletin ve yıkayın.

Yıkadığınız keçiboynuzlarını küçük parçalara bölün ve yarım litrelik su içinde kaynamaya bırakın.

10 dakika boyunca kaynattığınız keçiboynuzlarını ocaktan alarak dinlenmeye bırakın.

Kaynayan keçiboynuzunu süzerek 1 ya da 2 gün içinde tüketin.

Tüketimi: Bu karışımdan en fazla verimi almak için sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez bir çay bardağı ölçüsünde için.

Bunun yanı sıra keçiboynuzu pekmezini limon ile karıştırarak sabah ve akşam 2 yemek kaşığı tüketirseniz astım sorunlarına fayda sağlayabilirsiniz.