Her derde deva: Kekik suyunun faydaları

Eski dönemlerde alternatif tıp için kullanılan kekik suyu, kalsiyum ve diğer mineraller açısından yüksek değerlere sahiptir. Peki kilo vermeye de yardımcı olan kekik suyunun faydaları nelerdir?

Lezzetli oluşu ve keskin hoş kokusu ile yemeklerin vazgeçilmez baharatı haline gelen kekik bitkisi, vücudun genel işlevini artırmanın yanında iltihap kurutucu özelliği de sahiptir.

Ayrıca çiçekleri, yaprakları ve yağı ilaç olarak da kullanılan kekik bitkisinin, boğaz ağrısından, mide sorunları ve cilt hastalıklarına kadar pek çok problemi iyileştirici özelliği bulunmaktadır.

Kekik bitkisi ile hazırlanan kekik suyu ise sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor. Gargara yapılarak, cilde sürülerek veya içilerek de tüketilebilen kekik suyunun yararları saymakla bitmiyor. Hızlı kilo vermeye de yardımcı olduğu biliniyor.

Peki kekik suyunun faydaları nelerdir? Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kekik suyu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KEKİK SUYUNUN FAYDALARI

Doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılan kekik suyu, antioksidan özelliği taşır.

Anti-aging etkisi sayesinde hücrelerin iyileşmesini ve yenilenmesini sağlar.

Mantar temizleme özelliğine sahip olduğu için açık yaralarda da iyileştirir.

Ağız sağlığını koruyarak bakterileri yok eder.

Düzenli olarak içildiğinde sindirim sisteminde yaşanılan sorunları iyileştirir ve kabızlığı giderir.

Yağ yakıcı özelliği sayesinde düzenli tüketim ile kilo vermenize yardımcı olur.

Antiseptik özelliği ile sivilcelerin iyileşmesini ve lekelerin giderilmesini sağlar.

Bağırsakları düzenler, mikrop ve enfeksiyonları temizler.

Bağışıklık sistemini destekler.

Hazımsızlığı ve şişkinliği giderir, kabızlığı önler.

Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

Sakinleştirici bir etkisi vardır.

Antioksidan etki yaratır.

Adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur.

Cilt sağlığını korur.

Yüksek tansiyonu dengeler.

Kanser oluşumu riskini azaltır.

Saç dökülmesini engeller.

Kalp hastalığına yol açan etkenleri ortadan kaldırmada etkilidir.

KEKİK SUYU TARİFİ

Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilmektedir. Özellikle yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Kekik suyunun zayıflatıcı etkilerinden faydalanmak için aç karna tüketilmesi önerilir.

Suyu kaynatıp ateşten alın.

İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin.

Ardından süzüp içebilirsiniz.

TÜKETİRKEN DİKKAT