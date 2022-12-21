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- Her derde deva mucizevi bitki: Çörek Otu
Her derde deva mucizevi bitki: Çörek Otu
- Haber Merkezi
- 21.12.2022 - 18:49
- Güncelleme : 21.12.2022 - 18:53
Çörek otu daha çok ekmek ve diğer hamur işi ürünlerini süslemek için kullanılan bir tohumdur. Çörek otu, mutfaklarda aslında süsleme haricinde faydaları nedeniyle de dikkat çekmesi gereken bir ürün.
Hz. Peygamber (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde Çörek otu ile ilgili şöyle buyuruyor:
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." (Buhârî, Tıbb)
Binlerce yıldır ilaç yapımında kullanılan çörek otunun bağışıklık sisteminden mide ve sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası vardır. Peki çörek otunun nelere faydası vardır, şifası nedir?
Çörek Otu Nedir?
Çörek otu, Nigella sativa adlı Asya, Orta Doğu ve Akdeniz’e özgü çiçekli bir bitkidir. Ayrıca siyah kimyon olarak adlandırılsa da kimyon ile ilişkisi yoktur. Biberli bir tada sahip olan çörek otu, Hint ve Orta Doğu mutfaklarında baharat olarak kullanılır. Toz haline getirilerek tüketildiği gibi tohumlarının sıkılmasıyla yağı da elde edilir. Çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir.
Çörek Otu Nasıl Tüketilir?
“Çörek otu nasıl kullanılır?” sorusu son yıllarda daha anlamlı hale geldi. Zira son yıllarda yağ ve toz haline getirilerek de kullanılan çörek otu artık sadece börek, poğaça gibi yiyecekleri süslemek için tercih edilmiyor. Türk mutfağında baharat olarak yine çorbaları, salataları ve mezeleri lezzetlendirmek için kullanılır. Çörek otu yağının ise kızartmalar için kullanılması önerilmez.
Yemeğinizi yaptıktan sonra ilave edebilirsiniz. Smoothie, latte ve çay gibi içeceklerinize de çörek otu yağı ekleyebilirsiniz. Çörek otunun 1 çay kaşığı kadar tüketilmesi önerilir. Çörek otu yağını da yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz.
Çörek Otu Nerede Yetişir?
Güneybatı Asya, Orta Doğu ve Güney Avrupa’da yetişen küçük çiçekli Nigella sativa bitkisinin meyvelerinden elde edilir. Çörek otu, zor iklimlerde ve koşullarda yetişebilir.
Çörek Otunun Faydaları
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Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.
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Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.
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Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.
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Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.
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Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.
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Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.
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Yine KOAH hastalığı olan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye yardımcı olabilir.
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Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.
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Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.
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Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek doğru değildir.
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Sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.
Çörek otunun yararları için aslında tüm bilgiler kanıtlanmış değildir. Astım, saman nezlesi, diyabet, yüksek tansiyon, egzama, kilo verme, adet sancıları gibi hastalıklar ve şikayetlerle ilgili de tüketilen çörek otunun faydaları ilgili daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır.
Yüksek Antioksidan İçerir
Hücrelerin serbest radikallerden koruyan antioksidanlar, çörek otu yağında bolca bulunur. Timokinon bu bileşiklerden biridir. Bu bileşik akciğerler için iyidir, iltihap önleyici ve karaciğer hasarını önlemeye yardımcıdır.
İnflamasyon ile Savaşır
Çörek otu yağı anti-inflamatuvar özelliğini antioksidanlardan alır. Vücuttaki iltihapla savaşmaya yardım ederken kalp hastalıkları, diyabet ve Alzheimer gibi kronik hastalıkların riskini düşürmede etkili olabilir. Kan, kolon ve akciğer kanserleri riskini düşürebileceği iddiası da vardır. Ancak bununla ilgili bilimsel veriye ihtiyaç duyulur.
Solunumu Rahatlatabilir
Bronşial astım gibi durumlara karşı koruma sağlayarak akciğer sağlığına olumlu katkı yapar. Astımın solunum yolları üzerinde yaratabileceği iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.
Kolesterol Düşürücü Etkisi Olabilir
Bazı araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol ve kan basıncını düşürerek kalp hastalıkları riskini düşürmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu iddia yine antioksidanlara dayandırılmıştır.
Kan şekerini düzenler
Çörek otu takviyesi alan Tip 2 diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş olduğu araştırmalarla saptanmıştır. Çörek otu yağındaki antioksidanların kan şekeri seviyenizi düzenlemeye yardımcı olabileceği belirtilirken, düzenli kan şekeri seviyesinin de ideal kiloyu korumada etkili olduğu bilinir. Kan şekeri seviyesini dengede tutmak sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Düzensiz kan şekeri seviyeleri kalp ve böbrek hastalığı riskini artırabilir. Kısa vadede ise enerjinizi ve ruh halinizi etkileyebilir.
Sağlıklı Yağlar İçerir
Çörek otu yağı, yaş asitleri açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar doymamış yağ olan omega 6 ve omega 9’dur. Omega 6, saç büyümesi ve cilt yenilenmesini sağlarken; omega 9 enerjinizi artırıp ruh halini iyileştirmeye yardım eder.
Hafızanın Destekçisi
Hafıza ve odaklanma konusunda da etkili olabileceği söylenir. Küçük ölçekli bir araştırmada çörek otu yağının hafıza, dikkat ve biliş ile ilgili olumlu etkileri olabileceği belirtildi.
Cildi Yatıştırabilir
Araştırmalara göre, çörek otu yağı antipsoriatik içeriği sayesinde sedef hastalığı ve akne tedavisinde faydalar sağlar. Ancak daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Tıkanmış gözeneklerin açılmasına ve yağlı ciltlerde yağı kontrol etmekte iyi olabilir. A, B ve C vitamini içeren çörek otu yağı, cildin nemini korumasına yardımcı olur. Cilde sağlıklı bir esneklik kazandırır. Sağlıklı yağ asitleriyle birlikte yaşlanmayla belirginleşen yüz çizgilerini iyileştirmeye katkı sağlar. A vitamini, amino asitler ve yağ asitleri cilt hücrelerini yenilemek için birlikte çalışırlar. Çörek otu yağı, zamanla ciltte görülebilen renk değişimlerinin önüne geçebilir. Lekelerin ve kızarıklıkların da görünümünü azaltabilir.
Sağlıklı Saçlar İçin çörek otu
Saç sağlığı için de çörek otunun yağının faydaları olduğu bilinir. Ancak daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Saç dökülmesine karşı gelirken sağlıklı saçların kazanılması için etkili olduğu iddia edilir. Saç derisinde oluşan pullanmaya ve hassasiyete karşı yatıştırıcı olabilir. Yağ üretimini dengeleyerek saçların nemli kalmasına ve beslenmesine yardımcı olduğu söylenir. Yağdaki antioksidanlar serbest radikallerin saçınızdaki zararları nötralize edebilir.
Kilo vermek isteyenlere destek olur
Çörek otu yağı hem metabolizmayı hızlandırdığı, hem tokluk hissi sağladığı hem de kabızlık sorununu giderdiği için zayıflama konusunda da yardımcı oluyor.
Hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur
Çörek otu yağının güçlü antioksidan özellikleri bulunduğundan hücrelerin serbest radikallerden temizlenmesini sağlıyor.
Yaşlanma karşıtı bir etki oluşturur
Çok daha canlı, sağlıklı ve renkli bir cilde sahip olmamıza ön ayak olurken kırışıklıkların oluşumunu da geciktiriyor.
Böbrek hastalığı olanlar için çörek otu yağı tehlikeli olabilir. Ailesinde böbrek sağlığı ile ilgili problemi olan çörek otu yağı tüketiminden kaçınmalıdır.
Hamile ve emziren kadınların ise çörek otu yağı tüketiminden kaçınması gerekir. Hamilelerde yemeklerin içinde tüketilen çörek otunun zararı olmaz ancak bu miktardan daha fazla çörek otu yemek rahimde kasılma sorunları yaratabilir.
Kan sulandırıcı ya da beta bloker ilaç kullanan kişiler de çörek otu yağı kullanmadan önce mutlaka doktora danışmalıdır. Kan pıhtılaşmasıyla ilgili risk teşkil edebilir.
Çörek otu kanama ile ilgili sorun yaratabileceği, kan şekerini düşürebileceği ve uyku sorunu yaşatabileceği ihtimali nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Bu durum ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında kullanılan ilaçlar için sakınca doğurabilir. Ameliyattan 2 hafta öncesinde çok miktarda tüketimi durdurulmalıdır.
Bazı kişilerde alerjiye neden olabileceğinden ötürü dikkatli tüketilmelidir. Kusma ve çeşitli mide sorunları yaratabilir.
Yine çörek otu yağının veya çörek otu içeren bir jelin uzun süreli kullanımı alerjik tepkilere neden olabilir.