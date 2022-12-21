Her derde deva mucizevi bitki: Çörek Otu

Son yıllarda yağı da kullanılan ve sayısız faydasıyla bilinen çörek otu, timokinon temel bileşeniyle güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Çörek otunun faydaları hakkında tüm detaylar yazımızda...

Çörek otu daha çok ekmek ve diğer hamur işi ürünlerini süslemek için kullanılan bir tohumdur. Çörek otu, mutfaklarda aslında süsleme haricinde faydaları nedeniyle de dikkat çekmesi gereken bir ürün.

Hz. Peygamber (s.a.v) bir Hadis-i Şerifinde Çörek otu ile ilgili şöyle buyuruyor:

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." (Buhârî, Tıbb)

Binlerce yıldır ilaç yapımında kullanılan çörek otunun bağışıklık sisteminden mide ve sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası vardır. Peki çörek otunun nelere faydası vardır, şifası nedir?