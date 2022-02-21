Her gün 1 bardak ananas suyu içmek ne işe yarar? Kokunuz bile değişebilir...

Her gün 1 bardak ananas suyu içmek ne işe yarar? Kokunuz bile değişebilir...

Tükettiğimiz her bir gıda, vücut sıvılarımızı dolaylı da olsa etkileyebilir. Peki her gün ananas suyu içmek ne işe yarar? İşte ananas suyunun inanması zor ama gerçek faydaları...

Her ten, farklı bir floraya sahiptir ancak bunu yediklerimizle kontrol etmek bir nebze de olsa mümkün.

Son günlerde sosyal medyada sıklıkla rastlanılan bir konu var: Ananas suyunun vücut sıvısının tadını güzelleştirdiği.

Özellikle cinsel ilişkiden önce içilmesi tavsiye edilen ananas suyu bir efsane mi, yoksa gerçek mi sizler için araştırdık.

GIDA VE KOKU İLİŞKİSİ

Öncelikle vücudumuzun kokusunu ilk olarak terlediğimizde alırız. Öncesinde baharatlı bir şeyler tükettiyse, örneğin pastırma, soğan, sarımsak ve benzeri, hoş bir koku ortaya çıkmaması şaşırtıcı değildir.

Brokoli, brüksel lahanası ve turp sık tüketimde ter kokusu yapan yiyecekler arasında kabul ediliyor. Bu sebzeler kokusuyla bilinen bir bileşen olan kükürt içerir ve kükürt ter kokusuna sebep olan doğal bakterilerin artmasına sebep olur. Bunun yanında fasülye, yumurta ve sütün içindeki bileşenlerlerin yüksek seviyelerde olması ve vücudun ter bezleri ile onları atmaya çalışması da kötü kokular yaratır.

Peki tadı ve kokusu hoş gıdalar tükettiğimizde bu durum aksine işler mi?

Tropikal ananas meyvesinden sıkılan tatlı ve lezzetli bir meyve suyudur. Şeker açısından zengin bir meyve olsa da ananas suyu tatlı ve ferahlatıcı tadı sebebiyle oldukça ilgi görüyor.

ANANAS SUYU VE CİNSELLİK

Özellikle ananas suyu kadın ve erkeklerde cinsellikte ne gibi bir etki eder merak ediliyor.

Ananasın sperm tadını etkilediği efsanesi özellikle merak konusu olan başlıklardan.

Ananas suyu, bromelain enzimi içermektedir ve bromelin de libidoyu artırır. Bu nedenle de kadında ve erkekte cinsel gücü artırarak cinsel isteksizliğe harika bir doğal besin kaynağı olan yiyecekler arasında üst sıralarda yer alır.

SPERM TADINI ETKİLİYOR

Buğday çimi, tarçın, limon, nane ve maydanoz gibi besinler, sperminizin tadını iyileştirir. Ananas, kivi, yaban mersini gibi doğal şekerler için de aynısı geçerli.

Spermin tadını kötüleştiren ise, fast food, baharatlar, kırmızı et, sarımsak, çay, kahve, soğan, yağlı yiyeceklerdir. İlişkiye girmeden önce bu tür yiyeceklerden kaçınmalısınız.