Her gün 1 bardak karanfilli su içmenin yararları

karanfilin sağlık yönünden oldukça faydalı olduğu bilinir. Su ise hayatta kalabilmemiz için sürekli tüketmemiz gereken sıvıdır. İkisinin karışımını her gün 1 bardak içmenin faydaları ise sayısız...

Tek başına pek tüketmediğimiz karanfil, genellikle ağız kokuları için ve yemeklerimize aroma vermesi için tercih edilir.

Kullanım alanı çok geniş olmayan karanfilin yalnızca su ile birleştirilerek oluşturullan hali ise tam bir şifa kaynağı.

Midedeki parazitleri önleme, bağışıklık sistemini güçlendirme ve yağ yakımını hızlandırma gibi birçok faydası bulunan karanfilli su, günde 1-2 bardak tüketime uygun.

Gün içerisinde yeterli miktarda hatta en az 7 bardak olacka şekilde su tüketimi, hayati bir öneme sahip. Suyunuzu tatlandırmak ise faydalarını artırmakla birlikte sizin elinizde.

Eğer siz de su içmeyi daha keyifli hale getirmek istiyor ya da sindirim sisteminize faydalı olacak seçenekler arıyorsanız karanfilli su ile tanışmak hoş olabilir.

Peki karanfilli su nasıl yapılır ve nasıl tüketilmelidir? Karanfilli suyun faydaları nelerdir? Sizler için sıraladık...

KARANFİLLİ SU İÇMENİN FAYDALARI

Karanfil, enfeksiyona sebep olan bakteri ve mikroplara karşı iyi bir savaşçıdır. Özellikle boğaz yollarınızda ya da ağız içinde oluşan enfeksiyonlara karşı doğal bir ilaç görevi görecek karanfilli suyu düzenli tüketerek kısa zamanda mikroplardan kurtulup sağlığınıza kavuşmanız mümkündür.

Karanfil; günümüzdeki kadar ağız ve diş bakımında etkili ürünlerin olmadığı eski zamanlarda insanların bolca tercih ettiği seçeneklerden biri olmuştur.Gün içerisinde yeterince karanfilli su içerek doğal bir şekilde nefesinizi tazeleyebilir, ağız kokusunu önleyebilirsiniz.

Karanfilli su, kabuk tarçın ile birlikte hazırlandığında metabolizmanın hızlanmasına katkıda bulunur. Hazımsızlıktan kurtarıp kısa sürede daha fazla yağ yaktırarak daha kolay bir şekilde zayıflamanızı sağlar.

Karanfil, stresi azaltan rahatlatıcı özelliğiyle doğal bir antidepresan görevi gören bitkilerden biridir.

Karanfil; A, K ve E vitaminleri bakımından zengin bir bitki olduğundan gün içerisinde ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayabilecek bir güce de sahiptir.

KARANFİLLİ SU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Birkaç adet karanfili suyunuzun içine atıp biraz bekletin. Kahvaltı ve akşam yemeklerinizden önce günde 2 kere olmak üzere aç karna içebilirsiniz.

1 ay boyunca düzenli uygulayıp ara veriniz.