Her gün birkaç 'tane karabiber' yutmanın faydası

Her gün birkaç 'tane karabiber' yutmanın faydası

Favori baharatlar arasına adını yazdırmış olan karabiberin şifa deposu olduğunu bilmeyen yoktur. Özellikle tane halindeki karabiberi her gün birkaç tane yutmanın faydaları, iştah kabartıcı.

Karabiber, "piper nigrum" çiçekli bitkilerden Piperaceae familyasına ait bitkilerin meyvelerinin kurutulup, baharat şeklinde kullanılmasıyla elde edilen toz şekline verilen ad olarak bilinmektedir.

Eski zamanlarda karabiberler, genellikle “siyah altın” olarak adlandırılan ve para yerine kullanılan, çok değerli ticaret mallarıydı.

Beslenme rutininize her gün 1 karabiber tanesi, uzun vadede adeta bir reçete haline gelecektir.

Sofralardan eksik olmayan karabiber, toz veya tane halinde her evde bulunur.

Öğütülmüş ve öğülmemiş her iki halinin de faydalarını saymakla bitmiyor.

Adeta doğal bir antibiyotik görevi gören karabiberi yemeklerinize eklemeyi sevmiyorsanız, tane olarak tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

TANE KARABİBER YUTMANIN 4 FAYDASI

Tane karabiber yutmak, birçok rahatsızlığa karşı ilaç niyetine geçebilir. İlk olarak mideyi ve bağırsakları temizleyici bir etkisi vardır.

Tane karabiberi yutma işlemini hızlı kilo vermek isteyenler de yapabilirler. İçerisindeki piperin bileşimi yağ hücrelerinin çoğalmasını engelleyici bir özelliğe sahiptir. Anı zamanda yağ yakımını hızlandırıcı bir etkisi de vardır.

Ayrıca tane karabiber yutmak sigara içme isteğini azaltır. Sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih ettiği yöntemlerden biridir.

Cilt sağlığı için son derece önemli bir baharattır karabiber. İçeriği sayesinde yaşlanmayı geciktirme etkisi vardır.