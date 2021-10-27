Her gün ceviz yemek için 8 bilimsel neden

Her gün ceviz yemek için 8 bilimsel neden

Kalp sağlığını korumaktan sperm kalitesini iyileştirmeye kadar birçok farklı yararı olan cevizler, ölçülü tüketildiklerinde diyete çok değerli bir katkı olabiliyor. İşte cevizin sağlığa tüm faydaları.

Tüm kuru yemiş türleri arasında ceviz, en yüksek sağlıklı çoklu doymamış yağlara sahiptir ve alfa lipoik asit (ALA, omega-3'ün bitkisel formu) açısından oldukça zengindir.

Beslenme uzmanları, günde 5 ila 7 ceviz yarısı yemeyi önermektedir. Bu porsiyon, günde yaklaşık iki doz omega-3 içerir.

100 gram ceviz 654 kalori, 15.2 gr protein, 65.2 gr yağ ve 13.7 gr karbonhidrat içerir. Cevizler ayrıca manganez, magnezyum, fosfor, çinko, demir ve A, B, C, E, K vitaminlerini içerir.

CEVİZİN 8 FAYDASI

Ceviz, diyetinize mükemmel bir katkı olacak inanılmaz derecede sağlıklı bir üründür. Vücut için çok gerekli olan çoklu doymamış yağ asitleri, çok miktarda vitamin ve mikro elementler ve bitkisel protein içerir. Kendine özgü tatlımsı-acı tadı, tanıdık yemeklerin tarifine ilginç bir dokunuş katacaktır.

Tabii ki ceviz, yağ asitlerinin içeriğinden dolayı yüksek kalorili yiyecekler kategorisine girer. Ancak, orta düzeyde tüketimle (günde en fazla 5-7 ceviz yarısı) zarar vermez, aksine diyeti sağlıklı yağlar, demir, B vitaminleri, çinko, potasyum, magnezyum, E ve C vitaminleri ile zenginleştirir.

İşte her gün ceviz yemek için 8 bilimsel neden:

Kalbe ve Damarlara Yardımcı Olur

2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ceviz üreticilerinin kalp sağlığı yararları için ürün etiketlerini etiketlemelerine resmi olarak izin verilmiştir ve günde 40 gram kadar ceviz yemenin, koroner kalp hastalığı riskini azalttığı resmi olarak kabul edilmiştir.

İngiliz Nutrition dergisinde yayınlanan bir araştırma, haftada 4 defadan fazla ceviz tüketenlerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 37 daha düşük olduğunu göstermiştir.

Yapılan araştırmalar, cevizlerin dolaşım sistemi için faydalarını ortaya koymaktadır. İki grup hasta üzerinde kuru yemişli ve kuru yemişsiz 8 haftalık bir diyetin test edildiği bir araştırmada, ceviz tüketen katılımcıların kan akış esnekliğinde gelişme gözlemlenmiştir.

Ayrıca ceviz, kandaki kötü kolesterol seviyesini ve kan pıhtılaşması riskini azaltır.

Beyin Fonksiyonunu İyileştirir

Ceviz, beynin loblarına benzeyen şekli nedeniyle "beyin gıdası" olarak adlandırılır. Ama mesele dış benzerlikte değil.

Modern araştırmalar, diyete ceviz eklenmesinin sadece bilişsel işlevi ve kısa süreli hafızayı iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda Alzheimer hastalığı geliştirme riskini de azalttığını göstermiştir.

Metabolizmayı Hızlandırır ve Kilo Kontrolü Sağlar

Sindirim sisteminde yaşayan trilyonlarca bakteriyi içeren sağlıklı bir bağırsak florasının önemini giderek daha fazla öğreniyoruz. Ve ortaya çıktığı gibi, ceviz bu konuda da önemli bir rol oynamaktadır.

Son çalışmalar, cevizlerin yalnızca butirik asit (veya bağırsak sağlığı için temel bir metabolit olan bütirat) üreten yararlı mikroorganizmaların sayısını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sekonder safra asitlerini de azalttığını göstermiştir.

Yüksek kalori içeriğine rağmen ceviz, rejim sırasında da diyete dahil edilebilir. Tokluk hissetmenizi ve aşırı yemeyi önlemenizi sağlayan iyi miktarda lif, protein ve yağ içerir.

Birçok çalışma, orta derecede ceviz tüketiminin metabolik sendrom ve obezite riskini de azalttığını göstermiştir. Diğer kuru yemişler gibi cevizin de glisemik indeksi düşüktür ve şeker hastaları için güvenlidir.

Erkek Doğurganlığını Artırır

Düzenli ceviz tüketiminin sperm kalitesi üzerinde olumlu etkisi vardır. Uzmanlar, bazı erkeklerin diyete 75 g ceviz eklediği ve ikincisinin normal diyetlerine bağlı kaldığı, aylarca süren bir deney sırasında bu sonuçlara ulaşmıştır. Sonuç olarak, birinci gruptaki katılımcılar, spermatozoanın canlılığı, hareketliliği ve morfolojisinde bir gelişme göstermiştir.

Hamileliğe Yardımcı Olur

Yakın zamanda yapılan bir çalışma, cevizin hamileliğin ilk üç ayında fetal sinir sisteminin gelişimi için potansiyel faydalarını ortaya koydu. Ancak şimdilik bilim insanları, bunların daha fazla çalışma gerektiren ön bulgular olduğunu kabul ediyor.

Kanser Gelişimini Engeller

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, günlük 30 gr ceviz tüketimi ile genel kanser geliştirme riski yüzde 15 oranında azaltılabilir. Ek olarak, düzenli ceviz tüketiminin zaten var olan tümörlerin büyümesini yavaşlattığına dair kanıtlar da vardır.

Farelerde yapılan araştırmalar, cevizin meme kanserli hücre sayısını azalttığını ve prostat, kolon ve böbrek kanserlerinin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir.

Ruh Halini ve Uykuyu İyileştirir

Her gün bir avuç ceviz yemek uyku düzeninizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu etki, cevizlerde bol miktarda bulunan uyku hormonu olarak da bilinen melatonin ile ilgilidir. Ek olarak, günlük diyete eklenecek az miktarda ceviz, ruh halini iyileştirecek ve sinirlilik ve depresyonun hafifletilmesine yardımcı olacaktır.

Saç ve Cilt Sağlığını Korur

E vitamini yönünden zengin ceviz yağı saç ve cilt bakımında kullanılır. Kabuğu doğal bir saç boyası yapmak için kullanılır ve Çin'de masaj seansları için kullanılır.

Yeşil ceviz suyu, istenmeyen vücut tüylerini gidermek için iyi bir çare olarak kabul edilir.

CEVİZ NASIL SAKLANMALI VE TÜKETİLMELİ?

Küçük porsiyonlarda (yaklaşık 30 gr) ceviz tüketimi önerilmektedir. Ceviz ve tahılları aynı anda birleştirmeyin. Süt ve ekşi süt ürünleri, et yemekleri ve tatlılar ile en iyi şekilde birleştirip tüketebilirsiniz.

Her kuru yemiş gibi ceviz de çinko ve demir gibi önemli eser elementlerin emilimini engelleyebilen fitik asit içerir. Ancak cevizleri tüketmeden önce birkaç saat limon suyu ve tuz ile suda bekleterek kurutmak bunu engelleyebilir. Böylece içlerindeki fitik asit içeriği azalır ve tüketim için çok değerli bir ürün haline gelir.

Evde ceviz kuru bir yerde saklanmalıdır. Ekşi bir kokuya veya tada sahip olmamalıdır. Bu, cevizin bozulduğunun ilk işaretidir. Soyulmamış ceviz alırken kabuğunun üzerinde herhangi bir çatlak olmamasına dikkat edilmelidir.

ALERJİYE NEDEN OLABİLİR

Çoğu kuru yemiş gibi ceviz de güçlü bir alerjendir. Alerji döküntü, kaşıntı ve kızarıklık şeklinde hafif formlardan şiddetli nefes alma zorluğu ve ödem ile kendini gösterebilir. Halihazırda alerji teşhisi konmuş kişiler ve 3 yaşın altındaki çocuklar özellikle dikkatli olmalıdır.

Bazı uzmanlara göre, özellikle karaciğer, safra kesesi ve pankreas olmak üzere gastrointestinal sistemin kronik inflamatuar hastalıkları olan kişiler için ceviz diyetten çıkarılmalıdır.

Ek olarak, aşırı kilolu insanlar ölçülü tüketmelidir.