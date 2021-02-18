Her gün daha fazla protein tüketmek için 3 neden

Her gün daha fazla protein tüketmek için 3 neden

Metabolizmanın işleyişi için olmazsa olmazlar arasında olan ve yoksunluğu durumunda ciddi sağlıklı sorunlarına yol açabilen proteinlerin dengeli tüketimi önemli.

Protein, canlı organizmalar için çok önemlidir. Yeterli proteine ​​sahip değilseniz, vücudunuzu işleyişi aksayacaktır. Protein, et, süt, balık, soya ve yumurtanın yanı sıra fasulye, baklagiller ve fındık gibi çeşitli kaynaklardan gelir. Proteinler sindirildiğinde insan vücudunun ihtiyaç duyduğu amino asitleri meydana çıkarır.

Vücudunuzda yeterince protein bulunmadığının bir göstergesi, çoğu zaman aç olmanızdır. Araştırmalar, protein içeriği yüksek yiyeceklerin, çok miktarda başka besin içeren gıdalardan çok daha doyurucu olduğunu gösteriyor. Protein açısından zengin bir yemek, çoğunlukla karbonhidrattan oluşan bir öğünle karşılaştırıldığında açlığı saatlerce uzak tutacaktır.

Başka bir gösterge şişliklerdir (ödem). Yeterince protein almadığınızın en yaygın belirtilerinden biri, özellikle karnınızda, bacaklarınızda, ayaklarınızda ve ellerinizde şişlik oluşmasıdır. Kanınızda dolaşan proteinler, sıvıların dokularınızda birikmesini önlemeye yardımcı olur.

İşte proteinin arkadaşınız olması için sadece üç neden.

UZUN SÜREN TOKLUK HİSSİ

Bu, proteinle ilgili harika şeylerden biridir. Vücudun proteini sindirmesi, çoğu karbonhidratdan daha uzun sürer. Böylece, sindirim sisteminiz işini yavaşça yaparken, daha uzun süren tokluk hissi yaşayacaksınız.

BAĞIŞIKLIK İÇİN GEREKLİDİR

Sağlık uzmanları, diyetteki yetersiz proteinin zayıflamış bir bağışıklık sistemine neden olabileceğini ortaya koymaktadır. Proteinler, bağışıklık sistemimizde bağışıklık hücreleri ve antikorlar gibi bileşenlerini oluşturmak için gereklidir. Bu nedenle, vücudumuzun hastalığa neden olan bakteri ve virüslere karşı savunmasını sağlamada hayati bir rol oynarlar.

GENEL SAĞLIĞI GELİŞTİRİR

Protein içeriği yüksek diyetlerin kan basıncını düşürdüğü ve aynı zamanda vücut yağ seviyelerini yönettiği gösterilmiştir, bunların hepsi genel sağlığınız için çok önemlidir.

Peki, protein alımınızı nasıl artırırsınız? Cevap, günlük süt ürünlerini tüketmektir. Süt ürünleri çoğu zaman günlük beslenmede arka planda kalır, ancak gerçek şu ki, süt ürünleri en zengin protein kaynaklarından biridir. Süt ürünleri haricinde et, balık, tavuk, yumurta, baklagiller ve yer fıstığı da harika protein kaynaklarındandır.