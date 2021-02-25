Her gün içmek isteyeceğiniz 3 sağlıklı smoothie tarifi

Güne daha fazla sağlıklı besin katmanın bir yolunu arıyorsanız, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu sağlıklı smoothie tariflerini mutlaka denemelisiniz.

Smoothieler; vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanlarla dolu, besleyici yoğun bir öğün elde etmenin harika bir yoludur. Ancak tüm smoothieler aynı değildir.

Bazı smoothielerde şeker içeriğinin 50 grama kadar çıkması gerçekten çok kolay olabilir. Meyveler gibi bütün gıdalardan veya ilave şekerlerden gelip gelmediğine bakılmaksızın, şekerin çok miktarda alınması kısa bir süre sonra aç hissetmenize neden olabilir. Bu yüzden sağlıklı smoothie tarifleri dengeli bir protein, lifle dolu nişastalı olmayan karbonhidratlar ve sağlıklı yağlar içerir.

İşte smoothie veya kase olarak hazırlayabileceğiniz 3 harika tarif.





BADEM EZMELİ PANCAR SMOOTHİE

Pancarı diyet planınıza dahil etmenin bu farklı yolunu seveceksiniz. Pancar, anti-enflamatuar ve detoks faydaları için diyetlerimize dahil etmek için harikadır. Ayrıca yüksek tansiyonu düşürdüğü ve hem sindirim sağlığını hem de atletik performansı iyileştirdiği gösterilmiştir.

Malzemeler

- 2 su bardağı süt

- Buharda pişirilmiş veya kavrulmuş orta boy pancar

- 2 yemek kaşığı badem ezmesi

- 1/2 bardak doğranmış kabak veya karnabahar

- Yarım limon suyu (yaklaşık 2 yemek kaşığı)

Tarif

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve kıvamlı ve kremsi hale gelene kadar karıştırın.

1 su bardağı kadar pancar; 4 gr lif, 13 gr karbonhidrat, günlük ihtiyacın yüzde 11'i kadar C vitamini, yüzde 37'si kadar folat, yüzde 8'i kadar magnezyum, yüzde 13'ü kadar potasyum, yüzde 22'si kadar manganez ve bol miktarda antioksidan içerir.

ZENCEFİLLİ ÇİLEKLİ SMOOTHİE

C vitamini açısından zengin olan çilekler, iltihaplanmanın azaltılmasına, bağışıklık fonksiyonunun iyileştirilmesine ve kolajen üretimininin artmasına yardımcı olur.

Doğal olarak kırmızı renkte olan bütün meyveler ve sebzeler antioksidanlarla yüklüdür, ancak en önemli bileşenler likopen (bir karotenoid) ve antosiyaninlerdir. Likopen en çok domateste bulunur ancak çileklerde de bol miktarda mevcuttur. Likopenin çeşitli kanserlerle savaşmaya yardımcı olduğu, dolaşımı iyileştirmeye, yüksek tansiyonu düşürmeye, kolesterolü düşürmeye, kalp hastalıkları riskini azaltmaya ve metabolik sendromu azaltmaya yardımcı olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

Malzemeler

- 1 su bardağı süt

- 1-2 cm kök zencefil

- 1 su bardağı çilek

- 2 yemek kaşığı kaju yağı (isteğe bağlı)

- 1 çorba kaşığı öğütülmüş chia tohumu veya keten tohumu

- 1 limon suyu

Tarif

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve kıvamlı ve kremsi hale gelene kadar karıştırın.

1 su bardağı kadar taze çilek; 3 gr lif, günlük ihtiyacın yüzde 149'u kadar C vitamini ve bol miktarda antosiyanin, flavonol, resveratrol, ellagik asit, kateşinler gibi bitkisel besinler içerir.

ISPANAKLI SMOOTHİE

Ispanak, yeni başlayanların pek çok nedenden dolayı kullanması için harika bir koyu yeşil yapraklı sebzedir. Ispanak hem doku hem de tat bakımından doğal olarak çok hassastır. Hafif tatlı, ince tadı meyveler, sağlıklı yağlar ve bitki bazlı proteinlerle iyi gider.

Ispanak ayrıca demir, kalsiyum, K vitamini, A vitamini, C vitamini, lif ve daha pek çok besinle yüklüdür.

Malzemeler

- 2-3 su bardağı çiğ ıspanak

- 1 su bardağı muz

- Yarım su bardağı su

- 1 yemek kaşığı badem ezmesi

- 1 hurma, çekirdeksiz (isteğe bağlı)

Tarif

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıda birleştirin ve kıvamlı ve kremsi hale gelene kadar karıştırın.

1 su bardağı çiğ ıspanak (200 gram); yaklaşık 5,2 gr lif, 5 gr protein, günlük ihtiyacın yüzde 45'i kadar demir, yüzde 170'i kadar C vitamini içerir.