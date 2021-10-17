Her gün kabak çekirdeği yemek için 7 bilimsel neden

Her gün kabak çekirdeği yemek için 7 bilimsel neden

Prostat büyümesini önlemekten uyku ve ruh sağlığını iyileştirmeye kadar birçok sağlık yararı bulunan kabak çekirdeğinin besin içeriğini, faydalarını ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri derledik.

Kabak, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir. Ancak bu sebzenin en faydalı kısmı posası değil tohumlarıdır. Genel olarak kalp ve damarlar, erkek genitoüriner sistemi ve saçlar için iyidirler.

Kabak çekirdeğinin birçok kullanım alanı vardır. Salatalara, yemeklere ve unlu mamullere eklenirler. Türkiye'de ve diğer bazı ülkelerde ayçiçeği çekirdeği gibi kavrulmuş olarak yenirler.

Kabak çekirdeği yağı oldukça faydalı olarak kabul edilir. Çok fazla çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Bununla birlikte, aynı zamanda diğer yağlardan daha pahalıdır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ BESİN İÇERİĞİ

Kabak çekirdeği, magnezyum ve çoklu doymamış yağ asitleri içeriğinde liderdir. Bununla birlikte, diğer değerli mineralleri ve mikro besinleri de içerirler. Ayrıca antioksidanlar açısından da zengindirler.

Bir porsiyon (25 gr) kabak çekirdeği şunları içerir:

Karbonhidrat: 0.25 gr

Protein: 7 gr

Yağ: 13 gr

Omega 6: 6 mg

Lif: 1.7 gr

Bir porsiyon kabak çekirdeği günlük ihtyiacın yüzdesi olarak şunları içerir:

K vitamini: Yüzde 18

fosfor: Yüzde 32

Manganez: Yüzde 42

Magnezyum: Yüzde 37

Demir: Yüzde 23

Çinko: Yüzde 14

Bakır: Yüzde 19

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN 7 FAYDASI

Kabak çekirdeği kardiyovasküler ve genitoüriner sistemler için iyidir, tansiyonu ve şekeri düşürür, saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur ve uykuyu iyileştirir.

İşet kabak çekirdeğinin bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış faydaları:

Kan Şekeri Kontrolü

Araştırmalar, kabak çekirdeğinin kan şekeri düzeylerini düşürebildiğini gösteriyor. Bu da onları özellikle prediyabet ve tip 2 diyabetli kişiler için faydalı hale getiriyor.

Kabak çekirdeği, mevcut en iyi magnezyum kaynaklarından biridir. 127 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırma, magnezyum açısından zengin bir diyetin diyabet geliştirme riskini üçte bir oranında azalttığını göstermiştir.

Kalp ve Damarları Korur

Mineral, antioksidan ve sağlıklı yağ kaynağı olarak kabak kabak çekirdeği kalbe iyi gelir. Araştırmalar, kabak çekirdeği yağının tansiyonu ve kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermiştir.

12 hafta boyunca kabak çekirdeği yağı alan 35 ileri yaştaki kişiyle yapılan bir araştırmada, deneye katılanların tansiyonu yüzde 7 azalırken ve iyi kolesterol HDL miktarı ( kötü kolesterolün atılmasına yardımcı olur) yüzde 16 arttı.

Prostat Sağlığını İyileştirir

Kabak çekirdeği, prostatın büyüdüğü ve idrara çıkmayı zorlaştırdığı, ağırlıklı olarak yaşa bağlı bir hastalık olan Prostat Büyümesi ya da diğer adıyla Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) semptomlarını hafifletebilir.

Alman bilim insanları tarafından yapılan büyük bir deneyde, bir yıl boyunca kabak çekirdeği yiyen prostat adenomlu erkeklerin, hastalık semptomlarının gözle görülür şekilde azaldığı tespit edildi.

Koreli doktorlar tarafından yapılan bir başka çalışmada, kabak çekirdeği yağı alan adenomlu erkeklerde idrar akışı hızlandı.

Mesaneyi Korur

Araştırmalar, kabak çekirdeği tüketmenin aşırı aktif mesane semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Aşırı aktif mesane, kişinin geceleri de dahil olmak üzere çok sık tuvalete gittiği ve idrara çıkma dürtüsünü dizginlemede güçlük çektiği bir rahatsızlıktır. Aşırı aktif mesane kendi başına ortaya çıkabilir, hem genitoüriner sistem hem de nörolojik bir hastalığın belirtisi olarak kendini gösterebilir veya psikosomatik bir bozukluğun sonucu olabilir.

Japon doktorlar, günde 10 gram kabak çekirdeği ekstresi almanın, aşırı aktif mesaneye sahip her iki cinsiyetten 45 hastada idrara çıkmayı iyileştirdiğini tespit etmiştir.

Erkek Doğurganlığını Korur

Kabak çekirdeği çinko açısından zengindir ve bu mineral erkek üreme sisteminin sağlıklı çalışması için çok önemlidir. Çalışmalar, kabak çekirdeğinin sperm kalitesini iyileştirdiğini ve kemoterapi ve otoimmün hastalıklar sırasında erkek üreme sisteminin direncini artırdığını göstermiştir.

Kabak çekirdeğinde bulunan çinko ve amino asit L-arginin, erkek cinsiyet hormonu olan endojen testosteron sentezini aktif olarak etkiler, sperm kalitesini iyileştirir ve doğal bir prostat koruyucu oldukları için prostat bezi üzerinde çok faydalı bir etkiye sahiptir.

Ayrıca kabak çekirdeğinde bulunan selenyum, toksinlerin, ağır metallerin yok edilmesine yardımcı olur ve erkek kısırlığının önleyebilir. B5 Vitamini adrenal fonksiyonu normalleştirmeye yardımcı olur. Demir sayesinde fiziksel dayanıklılık artar, yorgunluk azalır. Kabak çekirdeği prostatit, prostat adenomu, erektil disfonksiyon ve kısırlığın önlenmesi için iyidir.

Saç Dökülmesine Karşı Yardımcı Olur

Kabak çekirdeği yağı, hem erkek hem de kadın tipi saç dökülmelere çare olarak kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar, kabak çekirdeğinin saç dökülmelerini önleme etkinliğini doğrulamıştır.

Yapılan bir deney, 200 mg kabak çekirdeği yağı içeren kapsüllerin alınmasının, alopesi olan erkeklerde saç büyüme oranını yüzde 40 oranında artırdığını göstermiştir. Başka bir çalışma, kabak çekirdeği yağının kadınlarda saç dökülmesine de yardımcı olduğunu göstermiştir.

Uyku ve Ruh Halini İyileştirmeye Yardımcı Olur

Araştırmalar, magnezyum takviyelerinin uyku kalitesini iyileştirebileceğini ve kabak çekirdeğinin bu maddenin en iyi kaynaklarından biri olduğunu gösteriyor. Ayrıca uykuya dalmaktan sorumlu nörotransmitterler olan serotonin ve triptofan içerirler.

Bununla birlikte, kabak çekirdeğinin ciddi uyku problemlerini çözmeye yardımcı olması pek olası değildir. Ancak akşamları bir avuç kabak çekirdeği iyi bir gece uykusuna yardımcı olabilir.

Ayrıca triptofan, mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotoninin öncüsüdür. Triptofan kaygıyı azaltır ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Ve serotonin sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur, stres direncini arttırır ve mutluluk hissi uyandırır. Ayrıca iyi bir uyku sağlar ve uykusuzluğu önler.

KABAK ÇEKİRDEĞİ NASIL KAVRULUR?

Ülkemizde hem taze hem de kavrulmuş kabak çekirdeğini rahatlıkla satın alabilirsiniz. Balkabağınız varsa veya taze kabak çekirdeği aldıysanız, fırında kavurabilirsiniz. İşte nasıl yapılacağı.

Genel olarak, balkabağı ne kadar büyükse, o kadar çok çekirdek içerir. Ayrıca, sebze sağlıklı, düzgün bir renk ve düzenli bir şekle sahip olmalıdır.

- Kabakların üst kısmını kesin ve çekirdeklerini bir kaşıkla çıkarın.

- Çekirdekleri soymak için üzerlerine 50-100 gr tuz serpin ve ellerinizle iyice ovalayın. Ardından bol kaynar su ile durulayın.

- Şimdi çekirdeklerin kurutulması gerekiyor. İlk önce, fazla nemi onlardan alın, bir havluya koyabilirsiniz. Birkaç saat kurumaya bırakın.

- Çekirdeklerin tamamen kuru olduğundan emin olun. Fırını 75-80 dereceye kadar önceden ısıtın. Daha yüksek ısı, çekirdeklerdeki besinleri yok edebilir. Ayrıca, yanabilirler.

- Çekirdekleri fırın tepsisine eşit şekilde yayın ve fırına koyun. Kavrulması en az iki saat sürecektir, daha fazla zaman alması da mümkündür. Çekirdeklerin düzenli olarak karıştırılması gerekir. Koyu renkli ve gevrek olduklarında hazırdırlar.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN OLASI YAN ETKİLERİ

Kabak çekirdeğinin zararlarını önlemek için, mide suyunun asitliğinin artması durumunda, mide ülseri, gastrit gibi sindirim sistemi hastalıkları durumunda ve ayrıca hamile ve emzikli kadınlar için dikkatli kullanılmalıdır.

Kabak çekirdeği D-chiro-inositol maddesini içerdiğinden, şeker hastaları kabak çekirdeği yağı tüketmeye başlamadan önce bir doktora danışmalıdır. İnsülinin etkisini arttırır ve kan şekerinin düzenlenmesini etkiler. Ürünün belli bir miktarını aşmak, diyabetik kişiler için tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

Safra taşı olan hastalar da kabak çekirdeğini dikkatli bir şekilde diyetlerine eklemelidir. Kabak çekirdeği choleretic etkiye sahiptir ve safra taşlarının hareket etmesine neden olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin oldukça yüksek kalorili bir gıda olduğu unutulmamalıdır.

KABAK ÇEKİRDEĞİYLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR

- Kabak çekirdeği intoleransı veya alerjisi mümkün mü?

Kabak çekirdeğine karşı alerjik reaksiyon hem yetişkinlerde hem de çocuklarda oldukça yaygındır. Ciddi ve tehlikeli reaksiyonlara neden olabilen balkabağı intoleransının bir çeşididir. Bu intolerans mide bulantısı, tuvaleti kullanma dürtüsü, artan şişkinlik, mide krampları ile kendini gösterebilir. Bazı durumlarda ise kusma ve ishal görülebilir ve o kadar şiddetlidir ki kişi susuz kalır. Bağırsakların her yerinde iltihaplanma ve mide krampları mümkündür.

- Besinlerini kaybetmeden kabak çekirdeği yemenin en iyi yolu nedir?

Kavrulmuş kabak çekirdeği, çiğ kabak çekirdeğinden çok daha az faydalıdır. Isıl işlem sırasında çekirdeklerin içerdiği sağlıklı yağlar yapılarını değiştirerek hiç faydalı değil tam tersine zararlı hale gelebilir. Bu nedenle, çiğ ve kurutulmuş olarak tüketilmelidir. Salatalara, smoothielere, yemeklere ve tahıl gevreklerine ekleyebilir, sandviçlerin üzerine serpebilirsiniz.

- Kabak çekirdeği ürolojide nasıl kullanılır?

Prostatit, prostat adenomu veya erektil disfonksiyon gibi hastalıkları olan hastalar için kabak çekirdeği ekstresi içeren çeşitli ürünler kapsamlı bir tedavinin parçası olarak önerilebilir. Bu tür ilaçlar, antiandrojenik bir etkiye sahiptir, prostat hücrelerinin çoğalmasını azaltabilir, mikro dolaşımı ve antienflamatuar etkiyi geliştirerek işlevi normalleştirebilir ve pelvik organlarda kan akışını artırabilir.

Kabak çekirdeği ürolojideki birçok hastalık için kapsamlı önleyici özelliklere sahiptir. Doğal ve güvenli bir besin kaynağıdır. Kabak ve çekirdeğinin diyete aktif olarak dahil edilmesi gerekir.