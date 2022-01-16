Her gün karanfil çiğnemenin 5 faydası

Genellikle sakız aromalarında kullanılan karanfil, aromasıyla damakları şenlendirirken sağlığa mucizevi faydalarıyla da dikkat çekiyor. İşte karanfil çiğnemenin faydaları...

Karanfil denilince ilk akla gelen çiçek olsa da baharat çeşidi de sıklıkla tercih ediliyor.

Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan karanfil baharatı, özellikle ağız ve diş sağlığına olumlu katkı sağlıyor.

Tarihi kaynaklara göre Çin İmparatorluğunda, İmparator kendisiyle görüşmek için gelen elçilere bu baharattan ikram edermiş.

Günümüzde ise restoran çıkışlarında ikram edilen karanfil çubukları ağzı kokusunu gidermek için de verilir. İçerdiği anti-mutajenik ve anti-mikrobik maddeleri sayesinde birçok hastalığa iyi gelir.

Günde yalnız iki küçük parça karanfil çiğnediğimizde vücudumuzda inanılmaz değişimler yaşanmaya başlıyor. İşte, karanfilin insan vücudunda gerçekleştirdiği 5 mucizevi fayda...

KARANFİL ÇİĞNEMENİN FAYDALARI

Karanfil çiğnemek, solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Bunun nedeni antiseptik özelliğe sahip olmasıdır. Bu içeriği sayesinde boğazda meydana gelen şişlik, tahriş ve iltihapların iyileşmesi daha hızlı gerçekleşir.

Öte yandan, kuvvetli bir sindirim sistemi düzenleyicidir. Karanfil çiğnediğinizde sindirim enzimlerinin salgılanması artar böylece kabızlık sorunu ortadan kalkar.

Ağızda karanfil bekletmek, mide bulantısını geçirir. Özellikle yolculuklarda mide bulantısı yaşayan kişilerin çiğnemesi bu bulantıları azaltabilir.

Karanfilin aynı zamanda enerji verici özelliği vardır ve kan şekeri ve karaciğer sorunlarında da fayda sağlar.

Karanfil çiğnemek diş ağrıları için de doğal bir ağrı kesici yöntemidir. Ağrıyan dişinizin üzerine bir adet karanfil yerleştirin ve bir süre sonra ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz.