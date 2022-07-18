Her gün salatalık yemek için 10 iyi neden

Her gün salatalık yemek için 10 iyi neden

Yüksek su içeriği ve ferahlatıcı özellikleriyle yaz aylarının favori sebzelerinden olan salatalıklar, mükemmel bir besin kaynağıdır. İşte her gün salatalık yemeniz için iyi nedenler...

Salatalık 100 gramda 15 kalori verir. Lif bakımından zengindir, tokluk hissini sağlar ve ferahlatıcı özelliklere sahiptir. Yüzde 95 sudan oluşan salatalık, ayrıca güçlü bir nemlendirme gücüne sahiptir.

Salatalık, diğer sebzelere kıyasla düşük karbonhidrat içeriği ve yüksek su içeriği ile öne çıkmaktadır. Salatalık lif, C vitamini, provitamin A ve E vitamini ve küçük oranlarda folat, B1, B2 ve B3 gibi B vitaminleri içerir. Kabuğunda az miktarda beta karoten bulunur.

Birçok besin maddesi içeriyor

İçeriğindeki E vitamini, kan hücrelerinin sağlığında ve doğurganlıkta rol oynar ve güçlü bir antioksidandır. C vitamini de antioksidan etkiye sahiptir ve ayrıca kolajen, kırmızı kan hücreleri, kemik ve diş oluşumunda rol alır, demirin emilimini kolaylaştırır ve enfeksiyonlara karşı direnci arttırır.

Salatalık bol miktarda potasyum içerir ve daha az oranda fosfor ve magnezyum sağlar. Potasyum, hücre içi ve dışı su dengesinde rol almasının yanı sıra sinir uyarılarının iletimi, üretimi ve normal kas aktivitesi için gerekli bir mineraldir.

Fosfor kemiklerin ve dişlerin oluşumunda rol oynar. Salatalığın bileşiminde küçük bir oranda beta sitosterol bulunur. Bu madde bağışıklık sistemini güçlendiren iltihap önleyici bir maddedir.

Her gün salatalık yemek için 10 iyi neden

Salatalık ayrıca cildi yenilemek için de yaygın olarak kullanılır ve salatalarda, smoothie'lerde yenebilir ve hatta yüz maskeleri hazırlamak için de kullanılabilir.

Salatalığın genel olarak sağlığa yararları şunlardır:

Zayıflamaya yardımcı olur

Kalorisi düşük, su ve lif bakımından zengin olan salatalıklar tokluk hissinin daha uzun süre kalmasına yardımcı olur ve öğünler arasında gereksiz atıştırmalıkları önler. İştahı azaltır, kilo vermek için diyetlerde kullanılması önerilen bir besindir.

Vücudun susuz kalmasını önler

Yüzde 95'i su olan ve önemli miktarda elektrolit içeren salatalıklar, özellikle sıcak havalarda ve egzersiz sırasında su ve elektrolit kaybının telafi edilmesini sağlar. Bu nedenle salatalıklar, vücudu sulu tutmak için tek başına veya su ve nane ile serinletici bir içecek şeklinde tüketilebilir.

Kanser önleyici maddeler içerir

Salatalık, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek hareket eden antikanser özelliklere sahip olan cucurbitacins gibi çok miktarda antioksidan ve besin içerir ve bu tür hastalıklar için önemli bir koruyucu besindir.

Kalp ve damar sağlığını korur

Salatalığın içerdiği lif ve antioksidan miktarları vücuttaki yağların, özellikle de kötü olarak adlandırılan trigliseritler ve LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olur. Bu sayede salatalıklar kalp ve damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Günlük olarak salatalık tüketimi ateroskleroz ve kalp krizi gibi hastalıkları önleyebilir.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur

Salatalık, fazla sodyumun idrar yoluyla atılmasına yardımcı olduğu ve atardamarların gevşemesini sağladığı için tansiyonu düşürür. Salatalıklar ayrıca tansiyonu düşürmeye yardımcı olan iyi miktarda su, magnezyum ve potasyum içerir.

Diyabet kontrolüne yardımcı olur

Salatalık iyi miktarda lif içerir ve glisemik indeksi düşüktür, yani kan şekerini kademeli bir şekilde artırır. Kan şekerini çok yavaş yükselttiği ve ayrıca insülin hormonunun salınımını uyardığı için diyabet hastaları için de önerilir. Salatalıklar ayrıca vücuttaki şeker seviyesini düzenleyen, böylece diyabetin önlenmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olan curcubits içerirler.

Cilt sağlığını iyileştirir

Cilde doğrudan uygulanan salatalık, cildi canlandırmaya yardımcı olan bir ferahlatma etkisine sahiptir ve şişmeyi ve tahrişi azalttığı ve güneş yanığını giderebildiği için yatıştırıcı görevi görür.

Detoksa yardımcı olur

Salatalığın içerdiği potasyum, su ve antioksidanlar vücudu detoks etmeye ve sıvı tutulmasını azaltmaya yardımcı olur. Salatalık tüketimi idrar yoluyla fazla sodyumu ve vücuttaki toksinleri ortadan kaldırır.

Sindirimi iyileştirir

Salatalık, mide için bir iltihap önleyici görev görür, sindirim sistemindeki asitliği ve gaz oluşumunu azaltmanın yanı sıra sindirimi iyileştirmeye de yardımcı olur.

Kabızlığı önler

İyi miktarda lif ve su içeren salatalık, dışkının yumuşamasına ve hacminin artmasına yardımcı olur. Bağırsaklardan atılmasını sağlayarak kabızlık sorunlarına iyi gelir. Lifin en fazla olduğu yer kabuğu olduğu için kabızlığa karşı salatalıkların kabuğuyla birlikte tüketilmesi önerilir.