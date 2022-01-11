Her gün sarımsak yemek için 5 neden

Her gün sarımsak yemek için 5 neden

Sağlık için gerekli besinlerden olan ve faydaları birçok çalışma ile kanıtlanan sarımsaklar, yemekleri zenginleştirmeye ek olarak birçok sağlık problemini hafifletmek için de kullanılabiliyor.

Bir süper gıda olarak kabul edilen sarımsak iltihap önleyici, antiseptik ve antibakteriyeldir. Bunlara ek olarak, kötü kolesterolü ve kandaki lipid seviyesini düşüren besinler açısından zengindir.

Sarımsakları pişirme ile bozulabilen aktif içeriği olan allisin içeriği nedeniyle çiğ tüketmek en iyisidir. Allisini daha etkili hale getirmek için tüketmeden önce ezilmesi de tavsiye edilir.

Sarımsağı günlük beslenmenize ve yemek tariflerinize dahil etmek için pek çok neden vardır.

HER GÜN SARIMSAK YEMEK İÇİN 5 NEDEN

İşte diyetinize her gün sarımsak eklemek için 5 önemli neden:

Kötü Kolesterolü Düşürür

Kötü kolesterol seviyelerini düşürme özelliği sayesinde sarımsak, vücudu kalp ve damar hastalıklarından korumaya yardımcı olur. Sarımsağın kolesterol seviyesini düşürücü etkisini gösteren birçok çalışma vardır. Günde yarım diş sarımsak tüketmek kan kolesterol seviyelerini düşürür.

Tansiyon Seviyelerini Dengeler

Hipertansiyonu olan kişiler için sarımsağın tansiyonu düşürmede etkili olduğu birçok çalışmayla gösterilmiştir. Sarımsak özü, tansiyonda düşüş sağlayan polisülfidler sayesinde tansiyonu dengeleme potansiyeline sahiptir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Birçok çalışma sarımsağın içindeki aktif bileşiklerin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu göstermetkedir. Sarımsaklar makrofajlar veya lenfositler gibi belirli hücre tiplerini uyararak bağışıklık sisteminin işleyişini iyileştirir. Sarımsakta antifungal, antibakteriyel ve aynı zamanda antiviral özellikler vardır.

Soğuk Algınlığını Önleyebilir

Bu bitki, soğuk algınlığını da önleyen biyokimyasal bileşimi olan allisin sayesinde ayrıca öksürüğe çare olur. Araştırmalar bunu doğrulamaktadır. 12 haftalık bir süre boyunca günde bir kapsül sarımsak takviyesi alanların soğuk algınlığı riskinin daha düşük olduğu ve enfekte olduklarında daha hızlı iyileştikleri görülmüştür.

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Sarımsağın kilo vermeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Bu, yağ yakıcı termojenik etkisi sayesindedir. Sarımsağın vücut ağırlığını ve yağ dokusunu azaltabileceğini gösteren birçok araştırma vardır.

SARIMSAKLI SU TARİFİ

İşte kanı temizleyecek ve kötü kolesterolü ortadan kaldıracak basit ve hazırlaması kolay bir tarif.

Malzemeler

- 1 bardak su

- 1 diş taze sarımsak

Tarif

Bir su bardağı suyu bir tencereye alıp kaynatın. Bir diş sarımsağı ezin ve ocaktan aldığınız kaynamış suya ekleyin. Birkaç dakika demlenmesine izin verin ve günde iki ila üç bardak için. Belirgin sarımsak tadını hafifletmek için bir çay kaşığı bal ve birkaç damla limon ekleyebilirsiniz.

Sarımsak kan hastalığı olan, kan sulandırıcı tedavi gören veya ameliyat olması gereken kişilere önerilmez.