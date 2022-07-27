Her gün sarımsak yemek için 6 neden

Her gün sarımsak yemek için 6 neden

Genel sağlık için gerekli besinlerden biri olan sarımsak, pek çok sağlık problemini hafifletici özelliğiyle ön plana çıkıyor. İşte her gün sarımsak yemek için 6 neden...

Bir süper gıda olarak kabul edilen sarımsak iltihap önleyici, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca ona iyileştirici özellikler veren, kötü kolesterolü ve kandaki yağ seviyesini azaltan besinler açısından zengindir.

Sarımsak, hastalıkların önlenmesi için birçok fayda sağlayan mükemmel bir antiviraldir, solunum yolu enfeksiyonları için ve boğaz ağrısı ve solunum güçlüğüne karşı çok etkilidir. Sarımsaklar bağışıklık sistemini harekete geçirir, ayrıca vücut için mükemmel bir detoks edicidir ve B vitamini açısından zengindir.

Sarımsakların eşsiz aroması her yemeğin tadını değiştirir, yemeklere ekstra lezzet, olağanüstü besin kalitesi ve vücut için önemli faydalar sağlar. Bu, genel olarak sarımsakta bulunan kükürt bileşikleri (allisin gibi) sayesinde olur.

Çiğ sarımsağın besin değeri

Allisin antibiyotik özelliklere sahiptir. Sarımsak bu özelliğin dışında kolesterolle savaşır, bağışıklık sistemini destekler, tansiyonu düşürür, iltihapla mücadele eder, soğuk algınlığını hafifletir ve hatta kanser önleyici etkilere sahiptir.

100 gramlık çiğ sarımsak şu besinleri içerir:

Kalori: 149 kcal

Toplam Yağ: 0 g

Karbonhidratlar: 33,1 gr

Sodyum: 17 mg

Su: 58,5 mg

Protein: 6,36 gr

Her gün sarımsak yemek için 6 neden

Sarımsak, çok sayıda tıbbi özellik sağlayan bir besindir. Sarımsakta bulunan 2000'den fazla aktif bileşen vücudun daha sağlıklı olmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu bileşenler arasında uçucu yağlar, quercetin (kuersetin), fruktozanlar, özellikle C ve B6 olmak üzere çeşitli vitaminler, kalsiyum, manganez, potasyum veya fosfor gibi çok sağlıklı mineraller bulunur.

Sarımsağın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için ezilerek tüketilmesi tavsiye edilir. İşte her gün sarımsak yemek için 6 neden.

Etkili bir antibiyotiktir

Sarımsaklar çok güçlü bir antibiyotik etkiye sahiptir. Yapılan bir araştırma, sarımsakta bulunan bir bileşik olan dialil sülfürün, Campylobacter (bağırsak enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerinden biri) bakterileriyle savaşmada popüler antibiyotiklerden 100 kat daha etkili olduğunu göstermektedir.

Kötü kolesterolü düşürür

Kötü kolesterol seviyelerini düşürme özelliği sayesinde sarımsak, vücudu kalp ve damar hastalıklarından korumaya yardımcı olur. Sarımsağın kolesterol seviyelerini düşürücü etkisini gösteren birçok çalışma vardır. Günde yarım ila bir diş sarımsak tüketerek, kötü kolesterol seviyelerini düşürebilirsiniz.

Tansiyonu düşürür

Sarımsağın, hipertansiyonu olan kişiler için tansiyonu düşürmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Sarımsak özü, damarları genişletir ve tansiyon düşürücü etkileri olan polisülfid türevleri içerir. Bu sayede sarımsaklar tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Araştırmalar, sarımsağın içerdiği bileşenler sayesinde çeşitli hastalıkları bastırdığını kanıtlamıştır. Birçok faydası olan sarımsak, makrofajlar veya lenfositler gibi belirli bağışıklık hücrelerini uyararak bağışıklık sisteminin işleyişini iyileştirir. Sarımsağın mantar önleyici, antibakteriyel ve antiviral özellikleri vardır.

Soğuk algınlığını önler

Sarımsaklar, allisin sayesinde soğuk algınlığına karşı oldukça etkilidir. 12 haftalık bir süre boyunca günde bir kapsül sarımsak takviyesi alan katılımcıların olduğu bir araştırmada, kişilerin soğuk algınlığı yasama olasılığının daha düşük olduğu ve enfeksiyondan daha çabuk kurtuldukları görüldü.

Zayıflamaya yardımcı olur

Sarımsağın kilo vermeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Sarımsağın yağ yakmaya yardımcı olan termojenik etkisi vardır. Sarımsağın vücut ağırlığını ve yağ dokusunu azalttığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.

Sarımsağın olası yan etkileri

Mide tahrişi veya alerjisi olan kişiler dışında normal dozlarda çiğ sarımsak yemenin önemli bir yan etkisi olmadığı bilinmektedir, ancak ilaçların kan dolaşımına yönelik etkisini ortadan kaldırabileceği (güçlü bir kan sulandırıcıdır) konusunda uyarılarda bulunulmaktadır. Ayrıca HIV tedavisinde kullanılan sakinavir gibi ilaçların etkinliğini azaltabileceği de bilinmektedir.

Günün herhangi bir saatinde sarımsağın aç karnına yenilmesi tavsiye edilir. Ancak bütün olarak yutulduğunda pek bir faydası olmaz. Doğru olan ezmek ya da daha da iyisi ince dilimler halinde kesmektir. Tadını biraz yumuşatmak istiyorsanız zeytin, keten, ceviz ya da hindistancevizi yağı ile karıştırabilirsiniz.

Sarımsakta bulunan kükürt içeren bir amino asit olan alliinin oksijenle temas ettiğinde salınan bir bileşen olan allisinden gelir. Bu nedenle ezilmeli veya kesilmelidir.