Her gün yoğurt yemek için 8 neden

Her gün yoğurt yemek için 8 neden

Doğal yoğurtlar harika bir protein kaynağıdır ve aromalılara göre daha az karbonhidrat ve kalori içerir. İşte bu süper besini günlük diyetinize eklemeniz için 8 neden.

Yoğurtlar yüksek protein, faydalı bakteri ve iyi miktarda kalsiyum içerir. 20. yüzyılda probiyotiklerin keşfi ile yoğurt, sağlıklı gıdaların sıralamasında ilk sırayı aldı.

Her şeyden önce yoğurt probiyotik içeriği ile bilinir. Probiyotikler, 'iyi bakteri' adı verilen yaşayan bakteri kültürleridir. Bağışıklığı ve genel sağlığı etkileyen bağırsak florasını geliştirirler.

Probiyotikler yoğurtta bol miktarda bulunur. Bu, yoğurtların popülaritesinin ana nedenlerinden biridir. Probiyotiklere ek olarak yoğurt potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, B5 ve B12 vitaminleri gibi birçok vitamin ve eser element içerir.

HER GÜN YOĞURT YEMEK İÇİN 8 NEDEN

Yoğurt, canlı kültürü sayesinde laktoz intoleransı, kronik hazımsızlık, kabızlık, ishal, kolon kanseri, bağırsak iltihabı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi mide-bağırsak sorunlarının tedavisine yardımcı olur. Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler, sindirim sisteminin asitliğini iyileştirir. Bu, birçok sorunu ortaya çıkmadan çok önce önlemeye yardımcı olur.

Probiyotiklerin haricinde yoğurt birçok farklı fayda da sunabilir. İşte her gün yoğurt yemek için 8 neden:

Kilo vermeye yardımcı olur

Diyetleri sırasında düzenli olarak yoğurt tüketen kişiler daha hızlı kilo verirler. Tennessee Üniversitesi'ndeki (ABD) yapılan bir araştırmada, diyetlerinde günde yaklaşık 500 gram yoğurt yiyen insanların, normal gruba göre uyüzde 22 daha fazla kilo verdiği ve karın bölgesinde yüzde 81 daha fazla yağ kaybettikleri saptandı. Çalışmanın yazarlarının açıkladığı gibi, bel bölgesindeki yağ kortizol hormonunu üretir ve vücuda daha fazla yağ depolaması için sinyal verir. Düzenli olarak yoğurt tükettiğinizde kalsiyum vücudunuz tarafından emilir, bu da daha az kortizol üretimine neden olur ve kilo vermenizi kolaylaştırır. Ayrıca yoğurtta bulunan amino asitler yağ yakmaya yardımcı olur.

Kemikler ve eklemler için iyidir

Osteoporozun önlenmesinde ve tedavisinde beslenme çok önemlidir. Kalsiyum ve D vitamini kombinasyonu sayesinde yoğurt, osteoporozun önlenmesi için önerilen başlıca besinlerden biridir.

Damarların durumunu iyileştirir

İspanyol bilim insanları 5 bin katılımcı üzerinde iki yıllık bir çalışma yürüttüler ve düzenli olarak süt ürünleri tüketimi ile yüksek tansiyonun normalleşmesi arasında bir bağlantı olduğu sonucuna vardılar. Günde 2-3 kez süt ürünleri tüketen katılımcılar arasında hipertansiyon riski yüzde 50 oranında azaldı.

Vücudu fazla tuzdan temizler

Her gün insanların yüzde 70'i vücudun ihtiyacının iki katı kadar tuz tüketir. Bu tüketim zamanla yüksek tansiyona yol açar ve ayrıca kalp ve böbrek hastalıklarının başlamasına neden olur. Yoğurtta bulunan potasyum (225 gram porsiyon başına yaklaşık 600 mg), vücuttaki fazla tuzun atılmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini geliştirir

Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, günde en az 110 gram yoğurt yiyen kadınlarda, soğuk algınlığına ve enfeksiyonlara direnen T hücrelerinin sayısında bir artış olduğunu gösterdi. Yoğurt tüketmek, belirli T hücrelerinin düşük seviyelerine sahip alerjisi olanlara bile yardımcı olabilir. Journal of Nutrition tarafından yapılan bir araştırma, düzenli olarak yoğurt yiyen alerji hastalarının, yoğurt yemeyenlere göre daha az semptom gösterdiğini buldu.

Diş ve diş etlerine iyi gelir

Yoğurt şeker içermesine rağmen diş minesini tahrip etmez ve diş çürümesine neden olmaz. Marmara Üniversitesi'ndeki yapılan bir araştırmada, doğal meyve katkılı az yağlı yoğurtlar üzerinde bir çalışma yapıldı ve bu fermente süt ürününün diş minesine zarar vermediği ortaya çıktı. Ayrıca, yoğurtta bulunan laktik asit diş eti sağlığı üzerinde iyi etkiye sahiptir. Düzenli olarak yoğurt tüketen kişiler, tüketmeyenlere göre periodontal hastalığa yüzde 60 daha az eğilimlidir.

Vejetaryenler için B12 vitamini kaynağıdır

Yoğurt, kan dolaşımı ve sinir sistemi üzerinde en iyi etkiye sahip olan B12 vitamini içerir. B12 vitamininin ana kaynağı et ve balık gibi hayvansal ürünlerden gelir, bu nedenle yoğurt vejetaryenler için harika bir alternatiftir. 225 gramlık bir yoğurt porsiyonu, yetişkin bir kişinin günlük ihtiyacının yüzde 60'ı olan 1.4 mikrogram B12 vitamini içerir.

Egzerziden sonra bir şeyler atıştırmanın en iyi yolu yoğurttur

Yoğurt, benzersiz bir protein-karbonhidrat oranı içerir ve bu da onu ideal bir spor sonrası öğünü yapar. Atıştırmalık için en iyi zaman egzersizden sonraki 60 dakikadır. Yoğurttaki protein, kaslara antrenman sonrası toparlanma için gerekli amino asitleri sağlarken, karbonhidratlar harcanan enerjiyi geri kazanmaya yardımcı olur.