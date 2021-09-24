Her gün yulaf tüketmeniz için 5 neden

Her gün yulaf tüketmeniz için 5 neden

Vücuda sağladığı faydalarla mükemmel bir kahvaltı seçeneği olan yulafı her gün beslenme rutininize eklemenizi sağlayacak nedenleri sizler için sıraladık…

Yulaf, glutensiz beslenenlerin kurtarıcı olan tam tahıllı bir gıdadır. Vitaminler, mineraller, lif ve antioksidanlar bakımından günlük ihtiyacımız olan besinleri karşılayabilecek güçtedir. Bu tahılı diyetinize dahil ederek vücudunuzda kilo yönetimine, kan şekeri seviyelerinin kontrolüne ve kalp hastalığı riskinin azalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Günlük beslenme rutininize yulaf lapası, yulaf ezmesi, granola ve müsli gibi kahvaltılık gevrekler halinde ekleyebileceğiniz bu yiyecek, elinizin altında kolay hazırlanabilen bir seçenek olacak. İşte, yulafın sağlığınıza olan faydaları ve hazırlayabileceğiniz tariflerden bazıları;

1. BESLEYİCİ VE SAĞLIKLIDIR

Yulaf, besin değerleri bakımdan oldukça dengelidir. Yulaf günlük ihtiyacınız için iyi bir karbonhidrat, vitamin, mineral, lif ve protein kaynağıdır. Ayrıca antioksidan bakımından güçlüdürler; bu da onları besin açısından yoğun yiyecekler haline getirir.

2. İYİ BİR ANTİOKSİDANDIR

Yulaf, avenantramidler, polifenoller ve ferulik asit gibi antioksidanlar açısından zengindir. Yapılan bir araştırma, yulafın antioksidan özelliklerinin vücuda anti-inflamatuar etkiler sağlamaya yardımcı olduğunu ve kan damarlarını genişleterek kan akışının artmasına neden olduğunu ortaya koydu. Yulafın bu özelliği, metabolik faaliyetlerinizi sağlıklı bir şekilde yerine getirmenizi sağlar.

3. KALP HASTALIĞI VE DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Diyetinize yulafı dahil etmek, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve böylece kalp rahatsızlıklarının oluşmasını önleyebilir. Yulaftaki beta-glukan içeriği, kolesterol açısından zengin safranın salınımını artırır. Safranın salınımının artması, kötü kolesterolün kanda dolaşımını engellediği için kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır.

Beta-glukan ayrıca midenin boşalmasını ve glikozun kana emilmesini geciktirmeye yardımcı olan kalın bir jel oluşturma yeteneğine de sahiptir. Bu nedenle, yulaf tüketmek diyabeti yönetmek için de faydalıdır.

4. KABIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇER

Yapılan bir araştırma, yulaftaki lif içeriğinin kabızlığı gidermeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Lif, sindirim için mükemmel bir şekilde çalışır ve ayrıca doğal bir müshil etkisi olduğu için kabızlık sorunlarını iyileştirir. Lif içeriği vücuttaki suyu emer, bu da dışkınıza hacim kazandırmaya yardımcı olur ve sindirim sisteminizden geçişini hızlandırır.

5. KİLO KONTROLÜNE KATKI SAĞLAR

Beta-glukan, midenin yiyeceği boşaltmak için geçen süreyi geciktirdiği için, daha uzun süre tok hissetmenize neden olabilir. Yulaf, yemek yerken bağırsakta üretilen bir hormon olan YY peptidinin salınımını teşvik eder. Bu hormon yemek yedikten sonra doyum hissi sağlayarak daha az kalori almamızı sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.

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