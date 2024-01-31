Her gün yumurta yiyenlere kötü haber! Verdiği zararı duyan bir daha ağzına sürmüyor Kahvaltıların vazgeçilmez besinlerinden biri olan yumurtanın bazı hastalıkların tetikleyicisi olduğu, yapılan araştırmalarla ortaya kondu.

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Kahvaltı, herkesin sevdiği öğünlerin başında geliyor...

Günün en sağlıklı öğünü olan kahvaltıyı yumurtasız yapmayanlar var ancak uzmanlar, bunu pek doğru bulmuyor.

Yumurta tüketimiyle ilgili yapılan bir araştırmada, yumurta sarısının yüksek kolesterol düzeyine sahip olması nedeniyle yumurta tüketimini azaltmanın, ömrü uzattığı ortaya çıktı.

Yine yapılan araştırmalarda, yumurta yemek isteyenlerin araya zaman koyması gerektiği de belirlendi.

Ayrıca ciltte meydana gelen aknelerin, yine aşırı yumurta tüketiminden kaynaklandığı ortaya konuldu.

Kalp hastalığına davetiye

Circulation dergisinde yayınlanan araştırmaya göre; günde bir yumurta yemek, kalp hastalığından ölme riskini önemli ölçüde artırıyor.

Araştırmacılar, 27 binden fazla katılımcıda yumurta ve kolesterol tüketimini ve kandaki kolesterol düzeylerini kardiyovasküler hastalıktan ölümle karşılaştırdı ve mevcut araştırmaların sistematik bir incelemesini gerçekleştirdi.

Daha yüksek kan kolesterol düzeyleri ve daha yüksek diyet kolesterol alımı, kalp hastalığından ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendirildi.

Bu nedenle kalp hastalığı hikayesi olan ailelerde, bireyler yumurta tüketimini haftada bir veya iki ile sınırlandırılması önerilir.

Yapılan doğru analizler, diyabetlilerin günde birden fazla yumurta tüketmelerinin kalp hastalığına yakalanma risklerini iki kat artırdığını ortaya koymaktadır.

Alerjiye de dikkat

Belirli gıdalara karşı hassasiyetiniz veya intoleransınız varsa yumurta sizin için doğru bir tercih olmayabilir.

Bu nedenle yumurta tüketiminden önce alerji testi yaptırmanız faydalı olabilir.