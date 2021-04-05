Her kadın güzel göğüsleri hak eder

Meme estetiğinin en yükselen değeri Meme büyütme ile sizde güzel göğüslere sahip olun.

Kadınlar için göğüsleri, genel kişiliklerinde önemli bir rol oynar ve aynı zamanda özgüven ile ilişkilidir. Pek çok kadın, bazıları kozmetik nedenlerden, bazıları deformitelerden dolayı meme ameliyatı olma ihtiyacı hisseder. Nedeni ne olursa olsun, meme estetiği sorununun desteğe ihtiyaç duyan bir ameliyat olduğunu bilmek önemlidir. Bu nedenle, bu ameliyatı geçirmeye karar vermeden önce, süreci ve bununla ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenleri net bir şekilde anlamak karar verme aşamasında önemlidir.

Dr.Leyla Arvas Meme estetiği ve Meme büyütme ile ilgili tüm gerekenleri sizler için açıkladı!

Meme estetiği ve meme büyütme, uygulanan en yaygın kozmetik prosedürlerinden bazılarıdır. Meme estetiği skalası basit protez ile meme büyütme ameliyatını, daha kapsamlı bir meme küçültme ameliyatını ve karmaşık bir meme dikleştirmeye kadar çeşitlilik göstererir. Bir meme estetiği için, istenen sonucu vermek, hangi seçeneğin en uygun olduğunu, görünüşü ve kişisel rahatlığı nasıl optimize edeceğimizi ve memeyi vücudun geri kalan kısmıyla nasıl dengeleyeceğimizi anlamak açısından oldukça önemli!

Meme Büyütme Nedir?

Meme Büyütme, göğüslerinizin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olan, onları daha büyük ve gerekirse daha dolgun hale getiren cerrahi bir işlemdir. Meme büyütme işlemi, genel anestezisi ile tedavi prosedürü olarak yapılabilir.

Bu prosedürde, göğüslerinize ya bir 'implant' ya da vücudunuzun diğer bölümlerinden alınmış 'yağ' yerleştirerek daha büyük ve daha dolgun hale gelmelerine yardımcı oluruz. Meme protezlerinin kaliteleri yıllar içinde önemli ölçüde artmıştır. İmplantların yerleştirilme yöntemi, hastanın ihtiyaçlarına ve vücut yapısına göre farklılık gösterir. Yağ grefti ile meme büyütme ise, vücudun diğer bölgelerinden kendi vücut yağlarınızın alınıp göğüslerinize enjekte edildiği bir tekniktir. Bu daha çok büyütme ihtiyacı az olduğunda ve daha doğal bir sonuç tercih edildiğinde kullandığımız bir yöntemdir.

Neden Meme Büyütme? Dr.Leyla Arvas’a sorduk!

Meme büyütme işlemi genellikle göğüslerin şeklini, boyutunu ve dokusunu iyileştirmek, daha büyük ve dolgun görünmesini sağlamak için yapılır. Bu, kozmetik nedenlerle veya psikolojik açıdan hasta için oldukça gerekli olabilir. Sebepler çok kişisel olabilir ve ihtiyaçlarınızı ve daha da önemlisi beklentilerinizi anladıktan sonra karar sizindir!

Meme büyütme ameliyatının göğüslerin sarkıklığını bazı durumlarda otomatik olarak toparladığını da bilmelisiniz. Daha sonraki bir tarihte meme implantı ameliyatınızla birlikte veya bağımsız olarak yapılabilen sarkık göğüsleri düzeltmek için bir meme dikleştirme prosedürü gerekebilir.

İyi planlanmış ve uygulanmış bir prosedür, meme hacmini yeniden kazanmaya, daha iyi bir şekle sahip olmaya, asimetriyi azaltmaya, meme ve kalça konturlarının dengesini iyileştirmeye, göğüslerin dolgunluğunu ve boyutunu artırmaya ve ayrıca öz imajı ve özgüveni geliştirmeye yardımcı olabilir.

Hamileliğin Meme İmplantları Üzerindeki Etkisi Nedir?

Genel olarak gebelik meme implantlarını etkilemez. İmplantların boyutuna ve yerleştirilmesine karar verirken gelecekteki gebelikleri göz önünde bulundurmamız gereken bir konu olsa da, implantlar tek başına gebeliği engellemez. Ancak hamilelik nedeniyle bazı estetik etkiler görülebilir, görünüm ve şekil olarak bozulma yaşanması mümkündür. Hamilelik sırasında, göğüsler doğal olarak büyür veya dolar, bu da bebeğinizi emzirmeyi bıraktıktan sonra küçülür ve bir miktar sarkmaya neden olabilir. Deride çukurlaşma da bazı implant türlerinde bir olasılıktır. Aslında, birçok kadın bu tür etkileri görmez veya çok azını deneyimler.

Meme Büyütme kalıcı mıdır?

Günümüzde meme implantları geçmişe göre kesinlikle daha güvenli ve daha dayanıklıdır. Günümüzde en iyi meme implantı türleri 15 -25 yıllık bir ömre sahiptir.

Meme Estetiğinde Meme Büyütmenin İyileşme süreci ve Takibi!

Meme büyütme ameliyatında genellikle bir gece hastane yatışı yeterlidir. Popülaritesi, iyileşme süresinin kısa olmasından da kaynaklanmaktadır.

Ameliyatın hemen ardından göğüsleriniz bandajlanacak, ayrıca size şişliği azaltmaya yardımcı olacak özel bir sütyen giydirilecektir.

Reçeteli ilaçlarınız, cerrahi bölge için ağrı kesiciler, antibiyotikler ve merhem içerecektir. Tam bir takip randevuları programı sizin için hazırlanacak ve yapabileceğiniz veya yapamayacağınız fiziksel aktiviteler konusunda size tavsiyelerde bulunulacaktır.

Genellikle kadınların normal işlerine dönmesi için bir hafta kadar gerekir. Egzersiz olarak yürümek tavsiye edilir, pilates-yoga gibi daha zor egzersiz programları için birkaç haftaya daha ihtiyaç vardır. İlk 7-10 gün ağır yüklerin taşınması tavsiye edilmez. İşten iki gün izin almanız önerilir - bu genellikle çoğu kadın için yeterlidir.

Meme estetiği ve meme büyütme ile ilgili detaylar ve fiyat bilgisi için hemen konsültasyonunuzu +90 542 464 74 33’e ulaşarak planlayın…

Op. Dr. Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

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