Her sabah 1 bardak: Ceviz suyunun faydaları nelerdir?

Akşam ceviz kabuğu ile birlikte suyun içerisinde bekletilerek hazırlanan ceviz suyu, kolestrol hastalarının bir numaralı şifası olarak bilinir. Peki ceviz suyunun diğer faydaları nelerdir?

Faydaları ile meşhur kuruyemişler listesinde ilk sıralarda yer alan cevizin kendisi kadar kabuğuyla bekletilen suyu da sağlığa yarar sağlıyor.

Ceviz, beyin sağlığı için de uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen mucizevi bir besin kaynağıdır. İçindeki şifalı özler kolaylıkla suya karışabildiği için vücuda su yoluyla etki etme süresi daha kısa hale gelebiliyor.

Barındırdığı vitamin ve minerallerle adeta bir sağlık deposu olan cevizle kolayca hazırlanan ceviz suyu, bu mucizeyi vücudun farklı bölgelerine yönlendirmeye imkan tanıyor.

Peki ceviz suyu nasıl hazırlanır? İşte ceviz suyunun tarifi ve faydaları..

CEVİZ SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Besin atıklarının neden olduğu sindirim problemlerine yakalanma riskini düşürür. İçerdiği yüksek lif sayesinde gaz problemleri ve şişkinliğe iyi gelir.

Adet döneminde şiddetli sancılar yaşayan kadınların, bu dönemlerini rahat geçirmesi için iki günde bir ceviz suyu içmelerinde fayda var.

Hamilelik döneminde fazla kilo alınmaması için de fayda sağlayan ceviz suyu aynı zamanda içerdiği potasyum sayesinde annelik dönemindeki kadınların süt oranını artırır.

Demir ve protein maddeleri beyin fonksiyonlarını güçlendirerek Alzehimere yakalanma riskini düşürür. Aynı zamanda diğer beyin hastalıklarını da önler.

Halihazırda yüksek kötü kolestrol sahip olan insanların ceviz suyu tüketmesi, bu kötü kolesterolun düzenlenmesinde etkilidir.

Beyne olduğu kadar sinir sistemine de iyi gelen ceviz, burada deforme olmuş hücreleri onararak stres ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların yaşanmasını önler. Gece yatmadan bir saat önce bir bardak ceviz suyu içmek daha rahat bir uyku geçirmenize destek olur.

Cildin alt katmanında bulunan dermis tabakasının onararak yaşlanmayı önler.

Omega-3 yağ asidi damarları temizler böylece kalp krizi geçirme olasılığını azaltır.

Ceviz suyuyla dişleri fırçalamak ve gargara yapmak, düzenli yapıldığı takdirde var olan diş tartarlarının geçmesini sağlar, yeni tartar oluşumunu önler, dişlerin beyazlamasına yardımcı olur.

CEVİZ SUYU TARİFİ

Yaklaşık 10 adet temizlenmiş cevizi 6 bardak ılık suya atın. 7/8 saat demlendirin. Bu karışımı sabah ve akşam bir bardak içebilirsiniz. Sabahları aç karnına, akşam ise yatmadan önce içmeye özen gösterin.