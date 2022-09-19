Her sabah 20 dakika bunu yaparsanız bilimsel olarak daha kolay kilo verebilirsiniz...

Her sabah 20 dakika bunu yaparsanız bilimsel olarak daha kolay kilo verebilirsiniz...

Araştırmalara göre, her gün sabahın erken saatlerinde 20-30 dakika güneşlenenler, daha kolay formda kalabiliyor ve kilo verebiliyorlar...

Kilo vermek ve formda kalmak için sağlıklı bir diyet ve düzenli fiziksel aktivite başarılı olmanın iki anahtarıdır, ancak günlük güneş ışığına maruz kalmak da bu süreci hızlandırabilir.

Güneş ışığı, özellikle sabahları vücudun düzgün çalışması için gereklidir. Araştırmalar, doğal güneş ışığının metabolizma için öenmli olduğunu göstermektedir.

Güneş ışığı zayıflatıyor

Yeni bir araştırmaya göre, formda kalmak ve kilo vermek için sabahın erken saatlerinde 20 dakika güneşlenmek oldukça etkili.

Araştırmacılara göre, sabah erken güneş ışığına maruz kalmak kilo vermeyi kolaylaştırıyor ve Vücut Kitle İndeksi'nin (VKİ) daha düşük değerlerde kalmasını sağlıyor.

Bu sonuç, güneşe maruz kalma parametrelerini ölçmek için bileğe takılan bir cihaz ile donatılmış 54 kişiden oluşan bir grubun 7 gün boyunca analiz edilmesiyle elde edildi.

İnsanların aldığı kalori alımı ve VKİ'leri de hesaplandı. Sabah 8 ile 12 arasında her gün en az 20-30 dakika güneşte kalanların, diğer deneklere göre çok daha düşük VKİ'ye sahip olduğu görüldü.

Araştırmada, gün içinde ışığa ne kadar erken maruz kalınırsa, bireylerin VKİ'sinin o kadar düşük olduğu görüldü. Bu nedenle, erken uyanıp hemen güneşe çıkanların, yaş, cinsiyet, uyku saati, fiziksel aktivite de hesaba katıldığında daha fazla kilo verdikleri keşfedildi.

Doğal ışık enerji dengesini düzenliyor

Doğal ışık, uyku uyanıklık düzeni olan sirkadiyen ritimleri düzenleyen ve aynı zamanda enerji dengesini de düzenleyen biyolojik saate etki eden en güçlü faktördür.

Araştırmacılara göre, sabahın erken saatlerinde alınan güneş ışığı kilo vermeyi kolaylaştıran hormonlar ve metabolizma üzerinde etki gösteriyor.