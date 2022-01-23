Her sabah aç karnına zeytinyağı içmenin 12 inanılmaz faydası

Halk arasında 'sıvı altın' adıyla bilinen zeytinyağı, insan vücudu için tam bir şifa deposudur. Biz de sizler için her sabah aç karnına zeytinyağı içmenin faydalarını derledik.

Akdeniz beslenme tarzında en sık kullanılan besin olan zeytinyağı, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra insan vücudu için tam bir şifa deposudur.

Sağlıklı yağlar kategorisinde yer alan zeytinyağı, insan sağlığı için büyük önem arz eden yağ asitlerinin yanı sıra, vücuttaki zararlı maddelerin neden olduğu tahribatı önleyen antioksidan elementleri içerir.

Bu elementler, hormonlara destek olup hücre farklılaşmasının gelişimine ve hücre zarının oluşumuna yardımcı olur.

Yeryüzünün en eski ve en sağlıklı gıdası olan zeytinden üretilen zeytinyağı, yüzyıllardr cilt bakımından kansere, kemik gelişiminden kolesterole kadar birçok rahatsızlık için kullanılmaktadır.

Sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz besinlerden olan zeytinyağını her sabah aç karnına bir yemek kaşığı içerseniz sayılamayacak kadar çok faydasını göreceksiniz.

Peki zeytinyağının faydaları nelerdir? İşte her sabah aç karnına bir kaşık zeytinyağı içmeniz için 12 neden...

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Zeytinyağı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede kilo vermeye yardımcıdır.

Diyet yapıyor ya da kilonuzu korumak istiyorsanız, salata ve yemeklerinizde zeytinyağı kullanmanızı öneririz.

İLTİHABI ÖNLER VE AZALTIR

Zeytinyağı, içerisindeki fenoller sayesinde antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önler.

İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır ve vücuttaki mevcut iltihabı azaltır.

KALP DOSTUDUR

Yüzde 70 oranında doymamış yağ asidi içeren zeytinyağı, bu özelliği sayesinde kandaki kolesterol birikimini azaltır.

Kalp dostu bir besin olan zeytinyağı, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Kötü kolesterol türlerinden biri olan LDL kolesterol, pulmoner kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırır.

Zeytinyağı, içerdiği antioksidanlar sayesinde LDL kolesterolün olumsuz etkilerini azaltır. Ayrıca iyi kolesterol türü olan HDL kolesterolün seviyesini artırmaya yardımcı olur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİR

Zeytinyağı, içerdiği bileşenler sayesinde sindirim sistemini temizler. Bağırsak sağlığını iyileştirir ve bağırsak fonksiyonlarının doğru şekilde çalışması için yardımcı olur.

KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIR

Zeytinyağı kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre; zeytinyağının asidik içeriği, bağırsak ve rektum kanserine zemin hazırlayan faktörleri büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Bir başka araştırmaya göre; zeytinyağı içerisindeki hidroksitirosol sayesinde, postmenopozal kadınlarda meme kanserini önlemeye yardımcıdır.

HÜCRE DUVARINI GÜÇLENDİRİR

Zeytinyağı, içerisindeki polifenoller sayesinde hücre duvarının oluşturulmasını destekler. Ayrıca kalp hastalıklarına karşı koruyucu olan arter duvarlarının elastikiyetini artırır.

KARACİĞERİ TEMİZLER

Güçlü bir antioksidan olan zeytinyağı, karaciğeri temizleyerek toksinlerden arındırır. Ayrıca karaciğer fonksiyonlarını destekler.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Zeytin, yüksek oranda kalsiyum içeren bir besindir. Zeytinden elde edilen zeytinyağı ise bu sayede kemikleri korur ve güçlendirir.

Bu nedenle, özellikle yaşlıların ve gelişme çağındaki çocukların zeytinyağı tüketmeleri önerilir.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Zeytinyağı, bol miktarda E vitamini içerir. Bu sayede cildi güneş ışınları ve rüzgar gibi dış etkenlerden korur. Ayrıca cilt için çok iyi bir doğal nemlendiricidir.

Cildi cilt kanseri, gül hastalığı, iltihaplar ve sivilce gibi etkenlerden korurken antioksidan açısından zengin olduğu için de yaşlanma belirtilerini geciktirir.

BEYNİ KORUR

Zeytinyağının Alzheimer'dan koruduğu, belleği güçlendirdiği ve depresyon riskini azalttığı bilinir.

SAÇLARI VE TIRNAKLARI GÜÇLENDİRİR

Daha güçlü ve sağlıklı saç, tırnak ve kemiklere sahip olmanızı sağlar. Saçı yumuşatır, besler, nemlendirir, saç ve tırnakların hızla uzamasına yardım eder.