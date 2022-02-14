Her sabah karanfil suyu içmenin mucize etkileri! Doğurganlık bile var...

Her sabah karanfil suyu içmenin mucize etkileri! Doğurganlık bile var...

Ağrı kesici etkisiyle bilinen karanfil, kaynatılıp suyunun tüketilmesiyle de birçok faydayı ortaya çıkartıyor. Peki karanfil suyu ne işe yarar, neye iyi gelir? İşte karanfil suyu içmenin yararları...

Karanfil, mutfaklarda eksik olmayan mucizevi bir baharat...

Diş ağrısı başta olmak üzere çok sayıda sağlık probleminin önüne geçmesiyle biliniyor.

Tohumu, yağı, suyu derken her şekilde etkili olabilen karanfil, anne adaylarının da favorisi.

Karanfil hem erkekler hem de kadınlar için iyi bilinen bir doğurganlık güçlendirici olarak biliniyor. Özellikle karanfil suyu tüketmenin, gebe kalmada etkili olduğu düşünülüyor.

Peki karanfil suyu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Sizler için sıraladık...

HAMİLE KALMAYA YARDIMCI

Karanfil suyu, yumurtlamaya yardımcı olmak için hamile kalmaya çalışan birçok bayan tarafından kullanılır. Karanfilin LH salgısını uyardığı düşünülmektedir.

Yumurtlama ve adet sırasında, LH hormonu yumurtalıkları yumurta bırakmaya teşvik eder.

ADET SÖKTÜRÜCÜ

Adet kanamanız geciktiğinde, her sabah ve akşam karanfil suyu tüketirseniz, adet kanamanız kısa müddet sonra başlayacaktır.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

Vücuttan toksinleri uzaklaştırdığından bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Boğaz ağrısı, balgam ve öksürük gibi kış hastalıklarının etkilerinden kurtarıyor.

METABOLİZMAYI DESTEKLEYİCİ

Aynı zamanda karanfilli su vücut ısısının yükselmesini sağlıyor. Bu özelliğiyle metabolizmanın hızlanmasında da etkili oluyor.

AĞIZ KOKUSUNU GİDERİCİ

Gün içerisinde yeterince karanfilli su içerek doğal bir şekilde nefesinizi tazeleyebilir, ağız kokusunu önleyebilirsiniz

SAKİNLEŞTİRİCİ

Karanfil, stresi azaltan rahatlatıcı özelliğiyle doğal bir antidepresan görevi gören bitkilerden biridir. Eğer siz de yoğun strese maruz kaldığınız bir hayat sürdürüyorsanız karanfilli suyu gün içerisinde daima yakınınızda bulundurmalı ve ondan yeterli miktarda tüketmelisiniz.