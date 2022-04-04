Her sahurda limonlu su içmenin süper etkileri

Güçlü bir C vitamini kaynağı olan limonu sahurda tükettiğiniz su ile birlikte içmenin inanılmaz faydaları bulunuyor. İşte sahurda limonlu su içmenin mucize etkileri...

Çeşitli kullanım alanlarıyla sağlığa binbir fayda sağlayan limon, Ramazan ayının da kurtarıcısı sayılabilir.

Limon, ödem giderici ve toksinleri attırıcı olması ile de sahur sofralarının olmazsa olmazları arasında.

Potasyum, folik asit, bakır, magnezyum ve lif barındıran limonlu ılık su tüketmek, C vitamini değeriyle vücuda fayda sağlarken, su ihtiyacını gidermede de yardımcı oluyor.

Gün içerisinde sıvı kaybı nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşamamak adına kaliteli su tüketimi önem arz ediyor.

Peki limonlu su ne işe yarar? Limonlu su içmek neye iyi gelir? Limon suyunun faydaları nelerdir? Sahurda limonlu su içilir mi? İşte faydaları...

SAHURDA LİMONLU SU İÇMENİN FAYDALARI

Limon, sahip olduğu yüksek oranda C vitamini, antioksidan madde ve mineraller sayesinde en yararlı ve şifalı meyvelerin başında geliyor. Ancak asidik oranının yüksek olması limonu tek başına tüketmeyi kimileri için zor kılabiliyor. Bu noktada içme suyunuza katacağınız limon parçaları ile limonun faydalarından yararlanmak mümkün.

Limonlu su tüketimi, kabızlık ve hazımsızlık gibi sorunların tedavisinde kullanılabilecek bir yöntemdir. Sahurda ılık suya limon dilimleri ilave ederek kabızlıkla mücadele edebilirsiniz.

Limon C vitamini açısından zengin bir besin olduğundan suyla birlikte tükettiğimizde bağışıklığımızı güçlendirecektir.

Aç ve susuz saatlerin ardından bağışıklık sisteminizin ihtiyacı olan desteği sağlayacaktır. Limonlu su tüketimiyle suyun vücutta tutulmasını sağlarken oluşabilecek böbrek taşlarının da ağrısız bir şekilde vücuttan atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Limon potasyum içerikli bir meyvedir ve limonlu su içerek depresyon, kaygı bozukluğu ve stres gibi durumlarla etkin bir şekilde mücadele edebilirsiniz.

Öte yandan limon sahurdan iftara kadar vücudunuzun ferah hissetmesine vesile olacaktır.