Her şeyi salla, çayı demle! Poşet çaylar bakın neyden üretiliyormuş...

Her şeyi salla, çayı demle! Poşet çaylar bakın neyden üretiliyormuş...

Her çay tiryakisinin en az bir kere aklından geçen "sallama çay poşetleri neyden üretiliyor" sorusunu yanıtladık. İşte poşet çay torbaları hakkında bilmedikleriniz...

Çay günlük hayatta sık tüketildiği için daha pratik ve kısa sürede hazırlama yöntemlerinin tercih edilmesine sebep olmuştur.

Poşet çay seçeneği hem kolayca taşınabilir hem de kısa sürede demlenebilir olma özelliği ile çay tiryakilerinin yanından ayırmadıkları arasında yerini aldı.

Siyah çay, bitki çayları, özel harman karışımlar çayın türü ne olursa olsun artık küçük poşetlerde ve yaklaşık 1-2 dakikada demlenebiliyor.

Peki günlük hayatta bu kadar sık kullandığımız poşet çaylar nasıl ve kim tarafından icad edildi? Poşet çaylar hangi maddeden üretiliyor? İşte cevabı...

SALLAMA ÇAYIN ORTAYA ÇIKIŞI

1908 yılında, niyeti her çay gibi suda açılıp saçılıp kendini bırakarak demlenme görevini yerine getirmek olan bir grup çay yaprağı, Thomas Sullivan adlı tüccarın maliyet düşürmek adına uyguladığı taktiğin yanlış anlaşılması sonucunda, Frankenstein deneyi misali sallama çay olarak dünyaya gözlerini açmıştır.

Thomas Sullivan çay ticaretine girmiş ama işler pek iyi olmadığından biraz tasarruf yapayım diye düşünmüş ve çayını tanıtmak için muhtemel alıcılara yolladığı eşantiyonlardan kısmaya karar vermiş.

Çayı, eski usul torbalara doldurup yollamak yerine küçük miktarlarda, minik ipek poşetlere koyarak yollamaya başlamış. Ama alıcılar Sullivan’ın eli sıkılığını yanlış anlamış. Poşetleri kesip içindeki çayı demliğe koymaları gerekirken, poşeti olduğu gibi demliğe atıvermişler.

Siparişler gelmeye başladığında; müşteriler küçük poşetlenmiş çaydan talep edince, Sullivan farkında olmadan poşet çayın mucidi oluvermiş ve ekonomik olsun diye bulduğu çözümden ciddi paralar kazanmış. Böylelikle bu yeni icad ABD’de kısa zamanda tutulmuş. Çay tiryakileri kitleler halinde poşet çaya dönmüş ve ipek poşet de maliyetinden dolayı 1930’da yerini kağıda bırakmış.

POŞET ÇAYLAR NEYDEN ÜRETİLİYOR?

Poşet çaylarda muz yaprağından elde edilen lifler kullanılıyor.

Muz ağacı yapraklarının sert bir dokusu vardır; basit makinelerde bu lifler ayrılır ve yıkandıktan sonra poşet çay kağıdı haline dönüştürülür.

Poşet çay torbaları, abaka adı verilen bir muz türü "Musa textilis" yapraklarının kalın saplarından çıkan ve 10-25 yaprak taşıyan sürgünden elde edilen liflerden hazırlanıyor.