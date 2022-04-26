Her yıl 2-3 milyon bebek, aşı sayesinde hayatta kalıyor

Her yıl 2-3 milyon bebek, aşı sayesinde hayatta kalıyor

Aşılama ile milyonlarca bebeğin ölümünün engellendiğini belirten Dr. Öğrt. Üyesi Kanbur, önceden sonra eren kızamık çocuk felci gibi hastalıkların Suriye’den gelen göçle yeniden görüldüğünü belitti.

Aşılanma ile her yıl 2-3 milyon bebeğin ölümünün önüne geçilirken, her ebeveynin bu sorumluluğun bilincinde olması gerekiyor.

Özel bir üniversitenin hemşirelik bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Bahar Kanbur, aşıların içerdiği kimyasalların toksik olduğu, doğal bağışıklamanın hastalıktan korunmada daha etkili olduğu gibi iddialar ortaya atıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aşıların içerdiği civanın otizme yol açtığı ile ilgili birçok çalışma yapılmış olup ancak hiçbir çalışma bu iddiaları kanıtlamamıştır. Ülkemizde uygulanmakta olan aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ve bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır. Ancak tüm bunlara rağmen bazı ebeveynler yararlılığından ve güvenilirliğinden şüphe duymaktadırlar. Aşılamadaki başarının sürdürülebilmesi için çocukların aşı takibinin yapılması ve ailelerin bilgi düzeylerinin artırılması için eğitimler verilmesi önem taşıyor."

Sona eren hastalıklar göçlerle yeniden görülmeye başladı

2011 yılında başlayan Suriye savaşı nedeniyle Türkiye’ye çok sayıda mültecinin gelmesi sonucu geçmiş yıllarda kalıcı olarak sona eren hastalıkların (çocuk felci, kızamık) yeniden görülmeye başladığını belirten Kanbur, yapılan çalışmada Suriyeli çocukların aşılama durumunun düşük olduğunun ve yaş arttıkça aşılarını tamamlayanların sayısının azaldığının belirtti.

Kanbur, Suriyeli ebeveynlerin aşı yaptırmamalarının en büyük nedeninin dil sorunu olduğunu ve aşılar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarının görüldüğünü sözlerine ekledi.

Aşılama oranları istenilen düzeye gelmedi

Her yıl nisan ayının ilk haftası Aşı Haftası olarak kutlanıyor. Her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için çalışmalar yapılıyor. Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı aşılama programları oldukça başarılı olmuş ve aşı ile önlenebilir hastalıklar büyük ölçüde azaltılmış olmasına rağmen aşılama oranları istenilen düzeye hala gelmedi.

Günümüzde 1,5 milyon kişi önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor

Aşılama, her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran etkili ve başarılı bir yöntem.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan verilere göre günümüzde 1,5 milyon kişi önlenebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Amerika’da son 20 yılın en fazla kızamık vakası 2014 yılında görüldü ancak bu vakaların çoğunda hastaların bireysel aşılanmayı reddettiği ortaya kondu.