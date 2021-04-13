Her yıl 3 bin çocuk kanser tanısı alıyor

Çocukluk çağı kanserleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tunç Fışgın, özellikle lösemide yüzde 80’in üzerinde tam tedavi sağlanabildiğini belirterek erken tanının önemine dikkat çekti.

Çocukluk çağı kanserlerinde en sık rastlanan türler kan kanseri (lösemi), beyin tümörleri ve lenf bezi kanserleri (lenfoma) olarak öne çıkıyor. Bunları azalan sıklıkta, karın içi köken alan sinir kökenli tümörler (nöroblastom), böbrek tümörü (Willms), kemik tümörleri (Ewing / Osteosarkom) ve göz tümörleri (retinoblastom) izliyor.

Çocuklarda kanserin yüz binde 10-15, akut lösemilerin ise yüz binde 3 sıklığında görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tunç Fışgın, Türkiye’de yılda 2 bin 500-3 bin civarında çocuk kanser tanısı aldıklarını ve çocuk kanserlerinin yaklaşık yüzde 5’inde kalıtsal nedenler saptandığını, büyük bir kısmında ise nedenlerin belirlenemediğini kaydetti.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİ BELİRTİLERİ

Çocukluk çağı kanseri belirtileri ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Fışgın, uzun süreli ve enfeksiyon tedavisine yanıt vermeyen ateş, antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen, sert ve büyüyen lenf bezleri, burun ve diş eti kanamaları, vücutta hızlı gelişen ve açıklanamayan morluklar, ani iştahsızlık ve eşlik eden kilo kayıpları, ısrar eden baş ağrısı, karın içi, kol ve bacaklarda yeni oluşan kitleler gibi belirtilerin çocuk kanserlerine işaret edebileceğini ifade etti. Fışgın, bu bulguların varlığında aile hekimi veya çocuk hekimine başvurmak gerektiğini vurguladı.

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde çoklu disipliner yaklaşımın esas olduğunu belirten Prof. Dr. Fışgın, hastaların çocuk hematoloji onkoloji, patoloji, çocuk cerrahisi, ortopedi, beyin cerrahisi, radyoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp ve gerektiğinde diğer disiplinleri içine alan konseyler aracılığıyla oluşturulan çoklu akıl ile yönetildiğini ifade etti. Gerektiğinde farklı dahili ya da cerrahi bölümlerin de konseylere katılarak hastanın yönetimi konusunda görüş alışverişine katkı sağladığını dile getiren Fışgın, "Konsey kararı ile kemoterapi, cerrahi tedavi, radyoterapi, kemik iliği nakli ve hücresel tedaviler gibi farklı tedavi seçenekleri kullanabilir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Tunç Fışgın, çocukluk çağı kanserlerinde alt gruplara göre farklılıklar olmak ile lösemilerde yüzde 80’in üzerinde, genel kanserlerde ise yüzde 60-70 oranında tam tedavi sağlanabildiğini belirtti.

KORUNMANIN YOLLARI

Çocukluk çağı kanserlerinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Prof. Dr. Fışgın, sağlıklı yaşam için dengeli ve doğal beslenme, yaş grubuna uygun egzersiz ve yeterli dinlenmenin herkese olduğu gibi çocuklara da önerildiğini belirterek, "Ayrıca endüstriyel paket gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmak, taze sebze meyve tüketimini özendirmek, yoğun stres yaratan yarışmalı sınavlarla ilgili dengeli bir süreç izlemek ve çocuğu gereksiz aşırı stresten korumak da önemlidir.” dedi.

Fışgın, ailenin çocuğun gelişimini takip etmesi, şikayetlerini dinlemesi ve açıklanamayan şikayetler ile karşılaşıldığında hekime başvurmanın en temel erken tanı yöntemleri olduğunu vurguladı.