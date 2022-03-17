Her yudumda yağları eritiyor! Kahve tereyağ karışımının inanılmaz sonuçları

Günlük kahve rutininizde minik bir ekleme yaparak yağ yakımınızı arttırmak isterseniz, bu yönteme şans verebilirsiniz. İşte tereyağ ve kahve karışımının etkileri...

Tereyağlı kahve fikri kulağa biraz garip gelse de, beslenme trendleri arasında yerini almış durumda.

İngilizcedeki adı "Bulletproof Coffe" olan bu yeni kahve, yağlı kahve olarak da geçiyor.

Günlük kahve tüketimi kararında olduğunda sağlığa faydalı, kilo vermeye yardımcı hatta kalp krizi riskini düşürücü bile olabiliyor.

Siz de her gün 1 fincan kahve olmazsa olmazım diyenlerdenseniz, minik bir değişiklik ile zayıflama sürecinizi kısaltabilirsiniz.

İster Türk kahvesi, ister filtre kahve olsun; Tabi sütsüz ve şekersiz olmalı...

Kahvenize 1 kaşık ucuyla tereyağ eklemenin mucizelerini sıralıyoruz...

TEREYAĞ VE KAHVE KARIŞIMININ ETKİSİ

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, günde 2 tatlı kaşığı tereyağı eklenmiş kahvenin yağ yakımını %10 oranında artırdığı ve her gün 200 kalori daha fazla yakmaya yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Vücudun yağ yakmasını, iştahın azalmasını ve kahvenin hücre yenileyici etkisinden yararlanarak dinç kalmayı sağlayan yağlı kahve, obezite ve kronik yorgunluğa karşı oldukça etkili.

Aynı zamanda sindirim sistemini de düzenleyici olduğundan, kilo verme sürecini minimuma indiriyor.

Öte yandan tereyağı tercih etmeyenler için hindistan cevizi yağı da öneriliyor.

Tek yapmanız gereken taze bir kahve pişirmek ve içine kaşık ucuyla organik tereyağınızı ekleyip afiyetle içmek.