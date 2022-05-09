Herkes zayıflatıyor diye biliyor ama... Yeşil çayı bir de böyle kullanın!

Herkes zayıflatıyor diye biliyor ama... Yeşil çayı bir de böyle kullanın!

Zayıflamaya yardımcı olması ve yağ yakımını hızlandırmasıyla bilinen yeşil çay, sağlık dostu bir bitkidir. Ancak yeşil çay, kilo vermenin yanı sıra cilde etkileriyle de göz kamaştırıyor.

Yeşil çay denilince akıllara ilk olarak "zayıflatıcı" özelliği gelir. Antioksidan deposu olan yeşil çay, günde 2 kez tüketildiğinde yağ yakımını destekleyici olmakla birlikte kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.

Dünyanın en sağlıklı içeceği olarak da bilinen yeşil çay, siyah çaydan farklı olarak kurutulmadan önce soldurulur.

Sağlığa bindir faydasıyla öne çıkan yeşil çay, düzenli kullanımda iyileştirici etkilere sahiptir.

Polifenoller adı verilen ve kan damarlarını gevşetmeye yarayan bileşikler, yeşil çayda diğer çaylara göre daha fazla bulunduğu için yeşil çay, kan basıncını düşürmede diğer çaylara göre daha etkilidir.

Ancak yeşil çay, toplumda genellikle yalnızca "diyet" listelerinin içeceğidir gibi bir algı mevcuttur. Kilo vermeye yardımcı olması, diğer faydalarının önüne geçmiş durumdadır.

Oysa ki, bir diğer önemli özelliği ise cildimize faydasıdır.

Yeşil çay ve cilt sağlığı

Yeşil çay, tüm kozmetikleri kenara bıraktırabilecek kadar yararlı ve etkili bir cilt dostudur.

Birçok ünlünün hatta Gigi Hadid'in de güzellik sırrı yeşil çay.

Yeşil çayla pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yeşil çayı düzenli ve doğru kullanılan yeşil çay hem cilt lekelerini yok ediyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor.

Yeşil çay bol miktarda K vitamini içermesi nedeniyle göz altı morluklarının giderilmesinde kullanılıyor.

Ayrıca yine anti inflamatuar özelliği sayesinde sedef, kepek, döküntüler ve ciltte oluşan yumrular gibi cilt rahatsızlıklarının rahatsız edici etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.