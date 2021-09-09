HES uygulaması ve e-Nabız üzerinden aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı alma ekranı...

HES uygulaması ve e-Nabız üzerinden aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız ve HES uygulaması aşı kartı alma ekranı...

PCR testi zorunluluğunun başlaması üzerine iki doz aşı olanlar, "HES uygulaması ve e-Nabız üzerinden aşı kartı nasıl alınır?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı.

Aşı olmayan vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu getirilirken, konuyla ilgili açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi.

Bunun üzerine iki doz aşısını olanlar, aşı kartı çıkarmak için araştırmalara başladı.

Vatandaşlar, "HES uygulaması ve e-Nabız üzerinden aşı kartı nasıl alınır?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki HES uygulaması ve e-Nabız üzerinden aşı kartı nasıl alınır?

HES UYGULAMASI ÜZERİNDEN AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra “COVID-19 Aşı Bilgilerim” seçeneğini tıklayın. Eğer pasaport bilgilerinizin yer almasını istiyorsanız; Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numaranızı yazın.

Ardından karşınıza çıkan ekranda "Aşı kartlarımı" tıklayıp, ekranın en altına gelen ‘Aşı kartı oluştur’ seçeneğini açın.

Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek. Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak.

E-NABIZ ÜZERİNDEN AŞI KARTI ALMA

Öncelikle e-Nabız ekranına giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.

Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.