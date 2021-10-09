Hıçkırığı tetikleyen 4 neden ve durdurmanın en kolay yolları

Hıçkırığı tetikleyen 4 neden ve durdurmanın en kolay yolları

Hiç olmadık zamanlarda sinir bozucu olabilen hıçkırıklarınızın sebebini öğrenmeye ve kolay yöntemlerle durdurabilmenin yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Hıçkırıklar kalıcı olmadığı sürece tehlikeli değillerdir. Ancak bir noktada can sıkıcı olabileceği de bir gerçektir. Hemen hemen bebeklikten itibaren herkesin başına gelen hıçkırık sesinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Hıçkırıklar, diyafram kasının tekrarlayan, kontrol edilemeyen kasılmalarıdır. Diyaframınız, akciğerlerinizin hemen altındaki kastır. Göğsünüz ve karnınız arasındaki sınırı işaretler. Diyafram solunumu düzenler. Diyafram kasıldığında ciğerleriniz oksijen alır, diyafram rahatladığında ise ciğerleriniz karbondioksit salar. Ancak bir şey diyaframınızı tahriş ederse, bu belirgin ses çıkarmanıza neden olabilir. İşte, hıçkırığı tetikleyen nedenlerden bazıları;

1. AŞIRI YEME

Her yemek yediğinizde aşırıya kaçma eğilimindeyseniz ve yemeğinizi çok hızlı bir şekilde yiyorsanız, hıçkırık atakları kaçınılmaz hale gelebilir. Ayrıca, lokmaları fazla çiğnemeden yutmak da hıçkırığın sebepleri arasındadır. Bu yeme alışkanlığının midenizde ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini unutmayın ve hıçkırığı bir sinyal olarak düşünün.

2. BAHARATLI YİYECEKLER

Baharatlı yiyecekleri sever misiniz? Evet ise, yerken dikkatli olmanız gerekir. Acı biber, diyaframdaki nöronları harekete geçiren ve hıçkırıklara yol açan kapsaisin adı verilen bir bileşikle yüklüdür. Aşırı miktarda acı biber tüketmenin sonunda hıçkırık kaçınılmaz olabilir. Ayrıca, aşırı acı tüketmek midede gastrit ve reflü gibi şikayetlere de yol açabilir.

3. GAZLI İÇECEKLER

Karbonatlı gazlı içecekler hıçkırıklara neden olabilir. Sodayı yudumlarken daha fazla gaz alırsınız ve bu da hıçkırıklara neden olur. Gazlı içecek içmeden olmaz diyarsanız, en azından yudum yudum yavaş bir şekilde tüketerek vücudunuzda gazı dengeleyebilirsiniz.

4. ALKOL TÜKETİMİ

Alkol, fiziksel ve duygusal sağlığınızı kesintiye uğratma eğiliminde olduğundan, hıçkırıkların yaygın bir tetikleyicisidir. Alkolün yemek borunuzla birlikte sindirim sistemini tahriş ettiği ve hıçkırıkları tetikleyebilen ve asit üretimini artırarak asit geri akışını davet ettiği bir gerçektir. Asit ve reflü hıçkırıklara neden olabilir.

HIÇKIRIK NASIL DURDURULUR?

Can sıkıcı hale gelen hıçkırığınızı durdurmak için kendi başınıza deneyebileceğiniz çok basit yollar vardır. Hıçkırıklarınızı durdurmak için kese kağıdına, çılgın numaralara, özel yiyeceklere ya da birinin sizi korkutmasına gerek yok. İşte, hıçkırık ataklarınızı durdurmanıza yardımcı olacak bazı yöntemler;

Soğuk su için: Soğuk su, bu kötü şöhretli hıçkırıklardan kurtulmak için sihirli bir çaredir. Evet, vagus sinirini uyarmak için sadece soğuk su yudumlamanız yeterli. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Derin nefes alın ve nefes verin: Hıçkırığınızdan hemen sonra, ciğerlerinizdeki tüm havayı yumuşak bir şekilde dışarı verin. Ciğerinizin iyice söndüğünden emin olun. Sonra derin bir nefes alın, tutun ve ardından nefesinizi verin ve normal şekilde nefes alın. Şimdi uygulamayı gerektiği kadar tekrarlayın.

Şeker tüketin: Biraz şeker yemek, hıçkırıklarla mücadelede yardımcı olacaktır. 10 saniye dilinize şeker koyun, sonra hıçkırıklarınızın kaybolduğunu göreceksiniz.

Ilık su için: Nefes almayı bırakmadan yavaşça bir bardak ılık su içmek hıçkırıkları yönetmede yardımcı olabilir.

Geğirmeye çalışın: Bilerek geğirmeye çalışarak içinizde biriken fazl agzı dışarı atabilirsiniz. Bu yöntem hıçkırıklarınızla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.