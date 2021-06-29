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    Hindistan'da kara mantar vaka sayısı 40 bini geçti

    Hindistan'da kara mantar vaka sayısı 40 bini geçti

    Hindistan koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemde, kara mantar hastalığındaki vaka sayısı ise 40 bin olarak kaydedildi.
    • AA
    • 29.06.2021 - 03:01
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 03:10
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    Koronavirüs delta varyantının dünyaya yayıldığı Hindistan'da, verdiği kayıplardan dolayı zor günler geçirirken, bir yandan da kara mantar (mukormkioz) salgını ile mücadele ediyor.

    Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 40 bin 800’den fazla kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığının görüldüğü kaydedildi.

    YAKALANANLARIN YÜZDE 85'İ KORONAVİRÜSÜ ATLATANLAR

    Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 40 bin 845 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin yaklaşık yüzde 85'inin daha önce koronavirüse yakalandığını ve yüzde 64'ünün diyabet hastası olduğunu bildirdi.

    Hindistan da kara mantar vaka sayısı 40 bini geçti #1

    3 BİN 129 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Vardhan, kara mantar nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 129 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

    Uzmanlar, koronavirüsü atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

    Hindistan da kara mantar vaka sayısı 40 bini geçti #2

    DİYABET HASTALARININ YAKALANMA ORANI DAHA YÜKSEK

    Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), diyabet hastalarının kara mantar enfeksiyonuna yakalanmada yüksek riskli kişiler olduğu bilgisini paylaştı.

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