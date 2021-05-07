Hindistan'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Dünyada koronavirüsü en ağır yaşayan ülkelerin başını çeken Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor.

Salgınının yeni merkez üssü olan Hindistan’da bilanço daha da ağırlaşıyor. Ülkede yaşanan can pazarı görüntülerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Ülkede günlük vaka ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 414 bin 188 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 3 bin 915 ölüm kayıtlara geçti.

TAM KAPANMA ÇAĞRILARI

Ülkede çok sayıda sağlık uzmanı salgınla mücadelede tek yolun tam kapanma olduğunu yineledi.

Hükümette görevli sağlık uzmanı Dr. Randeep Guleria, geçen yıl olduğu gibi Hindistan'ın özellikle bazı bölgelerinde tam kapanmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Hindistan Halk Sağlığı Vakfı Başkanı Srinath Reddy de salgının boyutunun eyaletten eyalete göre değiştiğini belirterek hala "ülke çapında koordineli bir stratejiye" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bazı eyaletler yerel tecrit ve sokağa çıkma yasakları ilan etti, ancak hükümet, ekonomi üzerindeki etkisinden çekindiği için ulusal bir karantina uygulamaya isteksiz davranmaya devam ediyor.

AŞILAMA KAMPANYASI

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 164 milyon 973 bin 58 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumunda bulunan Hindistan'da vaka sayıları hızlı bir şekilde artınca aşı dağıtımına kısıtlama geldi.

Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

ÇİFTE MUTASYON

Hindistan, ilk olarak mart ayında orada keşfedilen koronavirüsün "çift mutasyonun" ülkedeki ölümcül ikinci dalgayla "bağlantılı" olabileceğini açıkladı.

Koronavirüsün sıralanan yaklaşık 13 bin örneğinin 3 bin 500'den fazlasınıda B.1.617 de dahil olmak üzere endişe verici varyantlar olduğu bulundu. B.1.617 varyantının, Maharashtra, Karnataka, Batı Bengal, Gujarat ve Chhattisgarh dahil olmak üzere birçok eyalette dalgalanma bildirdiği bildirildi.

HASTANELERDE YER BULUNAMIYOR

Madhya Pradesh eyaletinin Agar Malwa bölgesinde yer alan Susner kasabasında hastanelerde yer bulamayan koronavirüs hastaları, portakal bahçelerinde tedavi edilmeye başlandı.

Ana yoldan 200 metre uzaklıktaki alanda yere serilen çarşafların ve kartonların üzerine yatırılan hastalar, portakal ağaçlarının dallarına asılan serumlarla, oksijen, ilaç ve herhangi bir elektronik cihaz olmaksızın sağlığına kavuşmaya çalışıyor.

Civardaki 10 köyden çok sayıda kişi tedavi olabilmek için bölgeye gelirken, hastaların maske takmadığı ve sosyal mesafenin de korunmadığı görüldü.

KREMATORYUM VE MORGLAR DOLDU

Hindistan’da günlük vakalarda ve can kayıplarında yaşanan korkutan artış nedeniyle tedavi için hastanelerde yer bulunamıyor.

Ayrıca krematoryumlarda yaşanan yoğunluk sonucu ülkede park ve sokaklar neredeyse bir krematoryumlarda dönüştürülüyor. Salgında hayatını kaybedenler ise park ve sokaklarda kurulan bu alanlarda topluca yakılıyor.

Hindistan'da koronavirüs hastaları portakal bahçelerinde tedavi oluyor VİDEO