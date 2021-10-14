Hipertansiyon demans riskini artırıyor

Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, hipertansiyonlu ileri yaştakilerin beyinleri daha küçük ve bunama geliştirme riskleri daha yüksek.

Avustralya Melbourne Üniversitesi'nden Profesör Mingguang He liderliğindeki Avustralya ve Çin'den araştırmacılar, erken yaşta teşhis edilen yüksek tansiyonun beyin yapısını nasıl etkilediğini ve bunama riskini nasıl artırdığını araştırdı.

Bilgi kaynağı olarak yazarlar, İngiltere'den yarım milyon gönüllü katılımcı hakkında ayrıntılı anonim sağlık bilgileri içeren bir veritabanı olan British Biobank'tan gelen verileri kullandılar.

Amerikan Kalp Derneği'nin Hipertansiyon dergisinde yayınlanan araştırmada, ilk olarak araştırmacılar, normal kan basıncına sahip yaşlı insanların beyin hacmini ve farklı yaşlarda hipertansiyon teşhisi konanların beyin hacmini karşılaştırdılar.

Sonuçlar, 55 yaşından önce yüksek tansiyon teşhisi konan kişilerin normal tansiyonu olanlara göre daha küçük beyinlere sahip olduğunu ve hipertansiyon teşhisi ne kadar erken konursa küçülmenin o kadar büyük olduğunu gösterdi.

DEMANS RİSKİ YÜZDE 69 ARTIYOR

Hipertansiyon, beyin sağlığı ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde demans arasındaki bağlantı iyi kurulmuş olsa da, hipertansiyonun başlangıç ​​yaşının bu bağlantıyı etkileyip etkilemediği hala bilinmiyordu. Demansı ölçmek için araştırmacılar, 12 yıllık bir takip süresi boyunca kaç katılımcının herhangi bir nedenle demans geliştirdiğine baktılar ve yüksek tansiyonlu 124 bin 53 kişiyi ve yüksek tansiyonu olmayan 124 bin 53 yetişkini karşılaştırdılar.

Beyindeki kan akışının bozulması sonucu ortaya çıkan yaygın bir nörodejeneratif hastalık olan vasküler demans geliştirme riskinin, yüksek tansiyon hastalarında yüzde 45 daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 45 ila 54 yaş arası ve daha erken hipertansiyon teşhisi konanlarda ise bu oran yüzde 69'a çıkıyor.

Araştırma yazarlarına göre çalışmanın sonuçları, hipertansiyon başlangıcındaki erken yaşın demansın başlangıcı ile ilişkili olduğuna ve daha da önemlisi, bu bağlantının beyin hacmindeki yapısal değişikliklerle desteklendiğine dair kanıt sağlıyor.

Yazarlar, daha genç yaşta yüksek tansiyonun başlamasını kontrol altına almak veya geciktirmek için önlemler almanın demans riskini azaltabileceğine ve bunun tıbbi tarama programlarının odak noktası olması gerektiğine dikkat çekiyor.

ALZHEİMER HASTALIĞINDA AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR

İlginç bir şekilde, vasküler demanstan farklı olarak araştırmacılar, hipertansiyon teşhisi yaşı ile beyin fonksiyonunu bozan proteinlerle ilişkili bir tür demans olan Alzheimer hastalığına yakalanma riski arasında bir bağlantı bulamadılar.