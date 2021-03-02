Hipertansiyonu önlemeye yardımcı 5 besin

Milyonlarca kişiyi etkileyen hipertansiyonla mücadelede birçok hasta ilaç kullanıyor ancak yüksek tansiyonu düşürebilecek yiyecekler açısından zengin bir diyet uygulamak da işe yarayabilir.

Hipertansiyon, kan damarlarındaki basıncın normal seviyelerin üzerinde olması anlamına gelir. Kalp hastalığı, felç ve böbrek sorunları gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Lif, sağlıklı yağlar, protein ve işlenmemiş karbonhidratlardan oluşan ve ayrıca yüksek sodyumlu, rafine şekerli işlenmiş gıdaları sınırlandıran genel olarak sağlıklı bir diyet, hipertansiyon riski veya semptomların kontrolüne yardımcı olur. Hipertansiyon için bir "diyet" uygulayarak çok fazla fayda sağlayabilirsiniz. Çünkü tüketebileceğiniz yiyeceklerin çoğu, sebzeler, kepekli tahıllar, meyveler, baklagiller, kuruyemişler ve zeytinyağı bakımından zengindir.

Büyük resme daha yakından bakarsak, tansiyonunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilecek birkaç özel yiyecek vardır. İşte hipertansiyonu azaltmaya yardımcı olabilecek 5 besin.

BİTTER ÇİKOLATA

Bir parça çikolata özleyen herkes için iyi haber: Sağlığınıza yardımcı olabilir. Bitter çikolatanın tadını çıkarmak için bir başka harika neden: Birçok çalışma, bitter çikolatada bulunan flavanollerin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği fikrini desteklemektedir.

Daha spesifik olarak, bir analiz çalışması, bitter çikolatanın (yüzde 50 ila yüzde 70 kakao) sistolik (büyük) kan basıncını veya aorttan vücudun geri kalanına kan pompalanmasında yer alan basıncı azaltabileceğini buldu. Ayrıca, diyastolik (küçük) kan basıncının düşürülmesinde de etkili oldu.

Hipertansiyon diyetinize daha fazla sağlıklı bitter çikolata ve bitter çikolatalı tarif ekleyebilirsiniz.

KETEN TOHUMU

Keten tohumu yağ asitleri, lif ve lignanlar olarak bilinen bir polifenol bakımından yüksektir, bu nedenle araştırmacılar hipertansiyon ve kalp hastalığına yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Araştırmalara göre, keten tohumları, yüksek tansiyonu düşürmenin en iyi diyet yollarından biridir. Araştırmacılar, tansiyon düşürücü etkilerin lignanların antioksidan etkilerinden kaynaklandığına inanıyor.

Altı ay boyunca her gün 30 gram öğütülmüş keten tohumu tüketenlerin analiz edildiği bir çalışmada tansiyon değerlerinin büyük oranda dengelendiği gösterilmiştir. Smoothie'lere veya çorbalara ve hatta unlu mamullere yaklaşık dört yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ekleyerek bunu kolayca yapabilirsiniz. Keten tohumlarının lif açısından çok zengin olduğunu unutmayın, bu yüzden tüketmeye karar verirseniz olası bağırsak sorunlarını azaltmak için bu lifi kademeli olarak artırmaya dikkat edin.

NİTRAT SEBZELER

Araştırma bulguları, özellikle nitrat ağırlıklı sebzelerin tansiyonu düşürebileceğini gösteriyor. Nitrat içeren besinler vücuttaki nitrik oksidi artırarak çalışır ve bu bileşik kan damarlarını genişletmeye yardımcı olur. Bu da kan akışını ve dolaşımı iyileştirir ve dolayısıyla tansiyon seviyelerini düşürebilir.

Nitrat sebzeleri arasında pancar, marul, ıspanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler bulunur. Havuç, lahana, taze fasulye ve kereviz ayrıca tansiyona ve kalp sağlığına iyi gelen nitratlar içerir. Bu sebzelerin çoğu aynı zamanda iyi bir lif, C vitamini ve folat kaynağıdır.

ZEYTİNYAĞI

Yüksek tansiyonu düşürdüğü gösterilen bir yeme yaklaşımı olan Akdeniz diyetinde bir temel olan zeytinyağı, sağlıklı beslenme için de temel bir bileşendir. Sızma zeytinyağının, muhtemelen bir tür antioksidan olan polifenoller nedeniyle hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Araştırmalar, zeytinyağını nitrat bakımından zengin sebzelerle (yukarıda belirtilenler gibi) birleştirmenin, yüksek tansiyonla savaşmak için oldukça iyi olduğunu gösteriyor.

Sızma zeytinyağı, antioksidanlara ek olarak sağlıklı tekli doymamış yağlar ve antienflamatuar özellikler içerir.

"Sızma" etiketli zeytinyağını bulun ve koyu renkli bir şişede olanları satın alın, çünkü ışık daha hızlı kötüleşmesine neden olabilir. Onunla yemek pişirerek veya sos olarak kullanarak günde yaklaşık iki yemek kaşığı tüketmeyi hedefleyin.

KURUYEMİŞLER

Kaju, yer fıstığı, badem ve antep fıstığının sadece kalp hastalığı riskini değil, aynı zamanda kalp rahatsızlıklarının bir göstergesi olan hipertansiyonu da azalttığı gösterilmiştir. Antep fıstığı en çok öne çıkan tür olabilir, ancak çoğu kuruyemiş yüksek tansiyon riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir; tabii işlenmemiş olması şartıyla.

Sağlıklı bir atıştırmalık için protein zengini bir avuç kuruyemiş tüketebilir veya ana yemeklerde de kolayca karıştırabilirsiniz.