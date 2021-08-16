Hipofiz bezi tümörleri belirtileri ve tedavisi

Hipofiz bezini 'vücudun orkestra şefi' olarak tanımlayan Doç. Dr. Adnan Altun, kendisi küçük ancak etkisi çok büyük olan hipofiz bezinde görülen tümörler ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

Hipofiz bezinin vücuttaki birçok hormonun salgılanmasını ve vücudun su dengesini sağlayan merkezi ve hayati bir organ olduğunu belirten Beyin Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Altun, hipofiz adenomlarının çoğunlukla iyi huylu tümörler olduğunu söyledi.

Hipofiz bezi tümörlerinin, kafaiçi tümörlerin yüzde 15’ini oluşturduğunu ve çok nadir olarak kötü huylu olarak görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Altun, "Tedavisi ameliyat, ilaç ve radyo cerrahi yani Gamma Knife tedavisidir. Daha çok 25-45 yaşları arasın da kadın ve erkekte görülür ancak daha erken ve daha geç yaşlarda da görülebilir." dedi.

Hipofiz bezinde farklı hormonları salgılamak üzere programlı hücreler bulunduğunu belirten Doç. Dr. Altun, tümörden hangi hormon hücresinin etkilendiğine bağlı olarak, tümör belirtilerinin de o hormonun aşırı salgılanmasına bağlı olarak değiştiğini söyledi.

HİPOFİZ TÜMÖRLERİ VE BELİRTİLERİ

Hipofiz tümörleri çeşitlerine değinen Doç. Dr. Altun, hipofiz bezi tümörleri arasında en sık görülenlerin süt salgılatan prolaktin (PRL) hormonunun hücrelerindeki tümörler olduğunu söyledi. Bu hastalığı akromegali, cushing hastalığı, hormon salgılamayan tümörler ve birden fazla hormon salgılayan tümörlerin takip ettiğini ifade eden Doç. Dr. Altun, "Daha nadiren tiroit bezini uyarıcı hormon salgılatan hücrelerin adenomu tiroit bezi yetmezliği ya da fazlalığına ait belirtiler yapar.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Altun, hipofiz tümörleri belirtilerini ise şu şekilde sıraladı:

- Baş ağrısı,

- Halsizlik,

- Görme alanı bozuklukları,

- Görme netliğinde azalma,

- Göz küresi hareketlerinde kısıtlılık,

- Çift görme,

- Göz kapağı düşmesi.

Bu belirtilerin haricinde tümörün salgıladığı hormon nedeniyle ortaya çıkan değişikliklerin de yaşanabileceğini belirten Doç. Dr. Altun, bunlar arasında vücut şeklinde değişiklikler ve bazı fonksiyon bozuklukları, kadınlarda memelerin büyümesi, hassaslaşması ve süt salgılaması, adet düzensizliği ve adet kesilmesi, erkeklerde cinsel güç kaybı, kısırlık ve memelerin büyümesi (jinekomasti), aşırı boy uzaması (devlik), gövdede toplanan kilo artışı ve kıllanmanın bulunduğunu söyledi.

HİPOFİZ TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Hipofiz tümörlerinde uygulanan tedavi seçeneklerine de değinen Doç. Dr. Altun, yaygın olarak yapılan tedavileri şu şekilde sıraladı:

İlaç Tedavisi: Özellikle prolaktinomaların tedavisinde ilk seçenek olu,p diğer adenomlarda yardımcı yöntemdir. Prolaktinomaların çoğunluğu bu tedaviye iyi yanıt verirler. Bazı büyüme hormonu salgılayan hipofiz adenomları da ilaç ile kontrol altına alınabilir.

Cerrahi Tedavi: Bası bulguları olan ve prolaktinomalar dışındaki tüm adenomların ilk ve en etkili tedavi seçeneğidir. Başlıca iki yöntem kullanılmaktadır:

Burun içinden yapılan girişim: Mikroskop yardımı ile veya endoskopik olarak uygulanabilmektedir. Günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerdir.

Açık ameliyat: Beyin içine aşırı derecede büyüyen ve yayılan adenomlarda tercih edilebilir. Günümüzde daha az kullanılmaktadır.

Işın tedavisi: Cerrahi ile tam çıkarılamayan veya tüm tedavilere rağmen tekrar eden tümörlerde kullanılır. Günümüzde en çok gama bıçağı ve cyberknife adı verilen odaklı ışın tedavisi yöntemleri tercih edilmektedir.