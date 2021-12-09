Hipotiroidizmin az bilinen 6 belirtisi

Genellikle kilo alımı yorgunlukla ortaya çıkan hipotiroidizm (az çalışan tiroid bezi), yaygın görülmeyen ancak hayat kalitesini düşüren farklı belirtilerle de kendisini gösterebiliyor.

Hipotiroidizm veya düşük aktif tiroid genellikle kilo alımı, yorgunluk ve kabızlık ile kendini gösterir. Ancak bunların dışında, bu hormonal durumun pek çok kişinin bilmediği başka belirtileri de vardır.

Az çalışan bir tiroidin belirtileri aslında kişiden kişiye değişir. Hipotiroidizmin ayırt edici işaretlerinin yanı sıra, erken teşhis için bilmeniz gereken daha az bilinen birkaç belirti de vardır.

Tiroid, boyun tabanında bulunan kelebek şeklinde bir bezdir. Görevi, vücudun kan basıncı, kan sıcaklığı ve kalp hızı şeklinde metabolizmayı düzenlemek için ihtiyaç duyduğu üç farklı hormon türünü üretmektir.

Tiroid yeterince aktif olmadığında, bez yeterince hormon üretemez. Tüm vücudun işleyişini etkiler ve kişiyi kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, kısırlık ve diğer sağlık sorunlarını geliştirme riskine sokar.

HİPOTİROİDİZMİN AZ BİLİNEN BELİRTİLERİ

İşte sizi hazırlıksız yakalayabilecek bazı belirtiler:

Baş Ağrısı

Araştırmalar, hipotiroidizm yaşayan insanların yaklaşık yüzde 30'unun baş ağrısı çektiğini gösteriyor. Hipotiroidizmin baş ağrısına yol açıp açmadığı kanıtlanmadı, ancak buna inanmak için nedenler var. Yetersiz çalışan bir tiroid, beyne giden kan dolaşımını yavaşlatabilir ve baş ağrısına neden olabilir. Ayrıca, hipotiroidizmin yaygın bir belirtisi olan yorgunluğun baş ağrılarını tetiklediğine inanılmaktadır.

Hafıza Sorunları

Tanımlanamayan ve tedavi edilmeyen tiroid hastalıkları, bilişsel işlevleri de etkileyebilir. Hipotiroidizm yaşayan insanlar konsantre olamayabilir veya bazı şeyleri net bir şekilde hatırlayamayabilir. Bu durum, şiddetli hipotiroidizm yaşayanlarda daha yaygındır. Hafif vakalarda beyin sisi daha yaygındır. Bu insanlar bilişsel gerileme yaşamaz.

Ruh Hali Değişimleri

Düşük bir tiroid hormonu seviyesi ruh halini de etkiler. Depresyon, üzüntü veya anksiyete, genellikle fark edilmeyen bu durumla bağlantılıdır. Bu, hipotiroidizm ile ilişkili yorgunluk nedeniyle olur. Düşük enerji, depresyon, anksiyete ve ruh hali değişimleri gibi sağlık durumlarına yol açabilir. Bu durumlar genellikle klinik depresyon olarak yanlış teşhis edilir.

Kuru Cilt

Sağlıklı görünen bir cilt, verimli bir tiroid bezinin işaretidir. Yani bu bezin işleyişi azaldığında cilt kuru ve mat görünmeye başlar. Ayrıca, düşük seviyedeki tiroid hormonları ciltte kalınlaşmaya, pullanmaya ve kaşıntıya da neden olabilir. Bazı şiddetli durumlarda, kafa derisinin, direseklerin, ayakların ve ayak parmaklarının derisinin aşırı kurumasına yol açabilir.

Saç Dökülmesi

Stres ve kirlilik gibi çeşitli nedenlerle saç dökülmesi veya seyrelmesi olabilir. Saç dökülmesinin diğer bir yaygın nedeni de hipotiroidizmdir. Hipotiroidizmde kişinin saçları ve hatta kaşları dökülebilir. Bunun nedeni, düşük bir tiroid hormonu seviyesinin folikül stimülasyonunu yavaşlatabilmesidir. İşaretler hiç görülmez ve kişiden kişiye değişebilir. Saç seyrelmesi genellikle hipotiroidi başlangıcından 3-4 ay sonra başlar.

Yutma Güçlüğü

Tiroid bezinin iltihaplanması veya şişmesi boğazda sıkışmaya neden olabilir. Kişi yutma güçlüğü ve rahatsızlık yaşayabilir. Bazı durumlarda, boğazın yakınında iltihap veya yumru hissedilebilir düzeydedir.