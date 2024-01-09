HIV'den kansere kadar birçok hastalığın habercisi! Boğaz yanmasını hafife almayın Boğaz yanması mevsimin kış olması sebebiyle sık yaşanılan rahatsızlıklardan bir tanesi. Ancak boğaz yanmasını mevsime bağlayarak önemememek sağlığınızdan edebilir. Dikkate alınması gereken bu rahatsızlık vücudunuzda olan başka bir rahatsızlığın habercisi olabilir

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Boğaz yanması, sadece bir rahatsızlık belirtisi değil, aynı zamanda altında yatan sağlık sorunlarının bir habercisi olabilir! Boğazda oluşan yanma, boğaz bölgesindeki tahriş ve zarardan dolayı meydana gelir.

Boğazdaki yanma genellikle orta kısımda yoğunlaşır ve yutkunurken bu his daha da belirgin hale gelir. Bu tür şikayetlerin arkasında farklı sağlık sorunları bulunabilir.

Boğaz yanmasının sebepleri

Kuru Hava:

Kapalı mekanlardaki havanın kuru olması boğaz yanmasına sebep olabilir. İçerisinde bulunulan mekanın temiz ve havalanmış olması son derece önemlidir.

Ağızdan Nefes Almak:

Burundan değil ağızdan nefes almak son derece sağlıksızdır. Çünkü burun yollarından geçen hava, nemlenerek solunum sistemine taptaze bir soluk sağlar ve bu da yanma hissinin önüne geçer. Ağızdan alınan nefes, boğazın kurumasına yol açarak yanma hissine davetiye çıkarırken, çeşitli enfeksiyon riskini de artırabilir.

Sigara Tüketimi:

Sigara tüketmek sağlık için çok tehlikelidir. Sigara birçok rahatsızlığa sebep olabilir bu rahatsızlıklardan biri de boğaz yanmasıdır.

Viral Enfeksiyonlar:

Yanma hissine neden olabilecek viral hastalıklar arasında şunlar bulunur: Nezle, soğuk algınlığı, grip, mononükleoz (öpücük hastalığı), kızamık, suçiçeği, koronavirüs, krup.

Zayıf Bağışıklık Sistemi:

Zayıf bir bağışıklığınız varsa enfeksiyonlara karşı daha savunmasız halde olabilirsiniz. Bağışıklıktan dolayı viral ve bakteriyel enfeksiyonlardan daha fazla etkilenebilir ve bu enfeksiyonların belirtilerinden biri olan boğaz yanması sorununu daha sık ve şiddetli yaşayabilirsiniz. Düşük bağışıklığa HIV, diyabet, steroid veya kemoterapi ilaçlarının kullanımı, stres, yorgunluk ve zayıf beslenme gibi rahatsızlıklar neden olabilir.

Alerji:

Alerji rahatsızlığı olan kişilerde de boğaz yanması sık gözlemlenir. Evcil hayvanların tüyleri, küf, toz ve polen alerjileri boğaz yanmasına neden olabilir. Bu belirtilere geniz akıntısı da eşlik ederse problem daha komplike bir hale gelebilir.

HIV Enfeksiyonu:

Boğazda meydana gelen yanma hissi ve bu hisse eşlik eden diğer belirtiler, HIV pozitif olan kişilerde de gözlemlenir.

Kanser:

Boğaz, dil veya gırtlak kanserlerinde boğaz yanması yaşanabilir. Boğaz yanmasına ses kısıklığı, yutma güçlüğü, hırıltılı nefes alma, boyunda yumru, tükürükte kan veya balgam eklenebilir.

Boğaz yanmasına virüsler sebep olduğu için boğaz yanmalarıyla ilgili yakınmalar birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçebilir.

Streptokok boğaz denilen hastalığa bakteriler sebep olur bundan dolayı boğaz yanmasının ve diğer belirtilerin önlenmesi için doktor tavsiyesi ile antibiyotik tedavisi gerekebilir.

Boğazınızda oluşan yanma hissinin geçmesi için aşağıda önerdiğimiz birkaç adımı uygulayarak yanmalarla vedalaşabilirsiniz.

1) Gargara yapın

2) Bitki çayları tüketin

3) Sık sık sıvı tüketin

4) Pastil kullanın

5) Sesinizi zorlayarak konuşmayın

6) Aşırı soğuk ve aşırı sıcak besinler tüketmeyin

7) Mekan nemini sıklıkla kontrol edin

8) Sigara, kahve gibi içecekler ve alkol tüketmeyin

Sağlıkla kalın!