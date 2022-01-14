Hızlı kalp atışının 10 nedeni

Bir yetişkinde dinlenme kalp atış hızı dakikada 50 ila 100 arasında normal kabul edilir. Kalp atış hızı 100'ü geçtiğinde ise ciddi hastalıkların işareti olabilir. İşte hızlı kalp atışının nedenleri.

Kalbin organlara kan, oksijen ve besin pompalayarak sizi hayatta tutmak için yaptığı zor işi hesaba katarsak, muhtemelen günün her saniyesinde ne kadar çaba harcadığını pek düşünmüyorsunuzdur.

Bir yetişkinde istirahat kalp atış hızı dakikada 50 ila 100 atış ise normal kabul edilir. Kalp atış hızı dakikada 100 atışın üzerine çıktığında bu duruma taşikardi denir. Hızlı kalp atışının en yaygın nedenleri ateş, anemi, yüksek tiroid hormon seviyeleri, bazı ilaçların alınması, ani kilo alımı, kalp yetmezliği ve stresli uyaranlara verilen psikolojik reaksiyonların neden olduğu çeşitli durumlardır.

Hızlanan kalp atış hızı bizi her zaman endişelendirmeli ve sürekli devam ediyorsa nedeni araştırılmalıdır.

KADINLARDA DAHA YAYGIN GÖRÜLÜYOR

Kadınlarda yüksek tiroid hormon seviyeleri ve aynı zamanda anemi daha yaygındır, bu nedenle hızlı kalp atış hızının ortaya çıkması da kadınlarda daha yaygındır.

Erkekler ve kadınların strese karşı farklı tepkileri vardır, ancak hızlı kalp atış hızı her iki cinsiyette de strese tepki olabilir çünkü streste saldırıya uğramış gibi tepki veririz, bu da savaşmaya veya koşmaya hazır olduğumuz anlamına gelir ve her iki durumda da kalp atış hızı tepkilerimizin bir parçasıdır ve hızlıdır.

HIZLI KALP ATIŞININ 10 NEDENİ

İşte kalp atış hızının artmasının en yaygın 10 nedeni:

Anemi

Anemi, vücudumuzdaki oksijen taşıyıcısı olan hemoglobin konsantrasyonunun azaldığı bir durumdur. Vücut, bu durumun üstesinden gelmek için telafi edici mekanizmalar geliştirir ve en yaygın ve en önemlilerinden biri, kalbin verdiği kan miktarını artırmak ve böylece azalan oksijen miktarını telafi etmek için nabzı hızlandırmaktır. Bu, özellikle hafif eforun kalp atışının çok güçlü bir şekilde hızlanmasına neden olduğu durumla teşhis edilir.

Stres

Stres hormonu kortizol, tansiyonu artırır ve daha hızlı bir kalp atış hızına neden olur. Bu, strese karşı normal bir tepkidir. Stresten kurtulmak için nefes egzersizleri gibi gevşeme yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Çok Fazla Uyarıcı Almak

Bunlar kahve, alkol, nikotin ve yüksek tansiyon ve taşikardiye de neden olabilen ilaçlar olabilir. Bunlar sizin kalp atış hızınızı artıran tetikleyicilerse, sağlıklı bir beslenme planı uygulayın ve kafein alımınızı sınırlayın. Uzmanlara göre, yetişkinler için maksimum kafein alımı günde 400 miligramı geçmemelidir.

Susuz Kalmak

Susuz kaldığınızda, etkili kan hacmi olarak bilinen şey azalır ve kan basıncını düşürme etkisine sahiptir. Susuzluk nedeniyle vücut dehidrasyona girebilir. Dehidrasyon durumunda odayı havalandırın veya serin bir yer bulun, bacaklarınızı yüksekte tutun ve sonraki 24 saat boyunca bol su için.

Anksiyete

Anksiyete bozuklukları, dünyadaki en yaygın ruh sağlığı sorunudur. Anksiyete ayrıca kortizol salgılanmasına neden olur, nabzı hızlandırır ve tansiyınu yükseltir. Nefes almaya odaklanarak sakinleşebilirsiniz. Elinizi karnınıza koyun ve iç çekmeye odaklanın, karnınızın şiştiğini hissedin ve nefes verin ve sayın; nefes almak için bir, nefes vermek için iki. Egzersizi 10 saniye boyunca yapın, gerekirse tekrarlayın.

Uykusuzluk

Bu, hızlı kalp atış hızının artmasının yaygın bir nedenidir. Uyku eksikliği hormonların dengesini bozar ve yüksek tansiyon ve taşikardiye neden olabilir. Uzmanlar, vücudun tamamen iyileşmesini sağlamak için 7 ila 9 saat uyku önermektedir. Kafeinden kaçınılması tavsiye edilir ve günlük olarak 30 dakikalık bir yürüyüş gibi egzesizler önerilir. Araştırmalar özellikle doğada geçirilen 20 dakikanın zihinsel ve fiziksel olarak vücudu iyileştirebileceğini gösteriyor.

Ağrı

Vücudun herhangi bir yerinde çıkan bir ağrı aynı zamanda stres hormonlarının salınımını da uyarır. Ağrı ister kırık, ister yara veya başka bir tıbbi durumdan kaynaklansın, tedavi edilirse kalp atış hızı normale dönecektir.

Hamilelik

Hamilelik sırasında, fetüsün ihtiyaçları nedeniyle kalbe ek görev biner. Uzmanlara göre, hamileliğin sonunda rahim, annenin kan ihtiyacının beşte birini alır ve kalbin bir günde pompaladığı kan miktarı yüzde 30 ila 50 oranında artar. Bu nedenle hamilelikte dakikada yaklaşık 90 kalp atışı olması normaldir, ancak endişeleniyorsanız mutlaka bir uzmana danışın.

Tiroid Sorunları

Tiroid bezi, ana organları kontrol eden birçok hormon üretir. Hormon eksikliği kalp atış hızını yavaşlatabilirken, fazla hormon kalp atış hızını hızlandırabilir. Tiroid hastalığının başka belirtilerine sahip olup olmadığınızı kontrol edin ve bir uzmana danışın.

Soğuk Algınlığı

Yüksek ateş veya hapşırma gibi soğuk algınlığı semptomlarınız varsa, kalbiniz daha hızlı atıyor olabilir. Bunun nedeni, virüsle savaşan organizmanın biraz daha zor çalışmasıdır. Hastalık biter bitmez sorununuz ortadan kalkacaktır.

HIZLI KALP ATIŞI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Normal aktiviteler sırasında kalbiniz hızlı atıyorsa önce kan testi ve kanda demir testi yaptırmalısınız çünkü özellikle genç kadınlarda anemi en sık demir eksikliğinden kaynaklanır.

Ayrıca tiroid hormonlarınızı kontrol etmeli, ardından akciğer ve kalp fonksiyonunuzu analiz etmeli ve bir kardiyolog ziyaret etmelisiniz, her şey yolundaysa, o zaman sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya odaklanmalısınız.

Her yaşta daha sağlıklı bir kalp için 5 ipucu:

- Kilonuzu kontrol edin. Bel çevresinin kadınlarda 88 cm'nin altında, erkeklerde ise 102 cm'nin altında olması gerekir.

- Sigara içiyorsanız, sigarayı hemen bırakın.

- Her gün en az 30 dakika düzenli olarak egzersiz yapın.

- Düzenli kan testleri, özellikle kan yağları testleri yaptırın ve diyetinizde doymuş yağlardan kaçınmaya dikkat edin.

- Tansiyonunuzu ölçmeyi öğrenin (kalp atış hızınızı ölçün) ve yaşınız ne olursa olsun anormallikler fark ederseniz mutlaka bir uzmana başvurun.