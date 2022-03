Hızlı kilo vermek için limon tüketmenin 10 yolu

Detoks için oldukça etkili bir gıda olan limon ile evde kolayca hazırlayabileceğiniz tariflerle etkili bir şekilde kilo verebilirsiniz. İşte limonlu 10 detoks tarifi.

Limon, özellikle C vitamini içeriği ve içerdiği sitrik asit konsantrasyonu sayesinde sindirimi destekleme özelliği ile bilinir. Ayrıca, vücudu ve özellikle karaciğeri temizlemek için sabahları aç karnına tüketilmesi de sıklıkla tavsiye edilir.

Sanılanın aksine limon asit veren bir yiyecek değildir. Elbette tadı ağızda asittir, ancak midede ve sindirim enzimleriyle temas ettiğinde, asiditesi yerini vücudumuzda ideal pH'ın korunmasına katılacak alkalileştirici bir maddeye bırakır.

Turunçgiller arasında limon en fazla C vitamini içeren meyvedir, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur, hücreleri oksidatif strese karşı korur ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olur. Vücudumuz stres altındayken beyindeki adrenal kortekste bulunan C vitamini tükenir ve çevremizdeki ve günlük yaşamdaki değişikliklere uyum sağlama yeteneğimiz azalır. İyi bir sinir dengesi, vücutta dopamin, norepinefrin ve adrenalinin bir amino asit öncüsü olan tirozin varlığına bağlıdır. Bu hormonlar ruh halimizi, strese tepkimizi, tokluğumuzu ve hafızamızı düzenlemede önemli bir rol oynar. Vücudumuzun tirozini bu farklı hormonlara doğru bir şekilde dönüştürebilmesi için yeterli miktarda C vitaminine sahip olması gerekir. C vitamini için önerilen günlük alım miktarı 110 mg'dır.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN LİMON KULLANMANIN 10 YOLU

Yetersiz beslenme, stres ve hatta hava koşulları nedeniyle vücut bazı durumlarda kendisini tamamen temizleyemez. Vücuttaki toksinler yok etmeye yardımcı olan birçok lezzetli, besleyici ve sağlıklı içecek vardır. Arındırıcı ve temizleyici özelliğiyle bilinen limon da bunlardan biridir.

İşte daha hızlı kilo vermek için limonla hazırlaycağınız 10 tarif.

Limon, Salatalık, Nane ve Zencefil

Bu içecek, vücut içi iltihaplanmaya neden olan toksinlerin ve sıvıların temizlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlar. 2 litre suya önceden soyulmuş ve dilimlenmiş yarım salatalık, dilimlenmiş iki limon, rendelenmiş zencefil ve bir avuç kadar nane yaprağı ekleyin; Karıştırın ve en az dört saat bekletin.

Limon ve Nane

Bu içecek, sıvıları ve toksinleri ortadan kaldırmanıza ve metabolizmayı hızlandırmanıza izin veren antioksidan içeriğine ek olarak idrar söktürücü bir etkiye sahiptir. 1 bardak ılık suya, bir limon suyu ve doğal bileşenlerini serbest bırakmak için ezilmiş nane yaprakları ekleyin.

Elma, Limon ve Zencefil

Bu içecek, vücudun düzgün çalışmasını engelleyen toksinleri ortadan kaldıran, detoks etkili ve kilo vermeyi hızlandıran bir içecek olarak kabul edilir. Soyulmuş ve doğranmış iki yeşil elmayı, bir limonun suyunu, bir yemek kaşığı rendelenmiş zencefili 2 litre suya ekleyin, bekletin ve öğün aralarında için.

Yeşil Çay, Limon, Sirke ve Kırmızı Biber

Bu içecek yağ yakmayı hızlandırırken aynı zamanda vücudu faydalı besinlerle doldurur, bir ay boyunca aç karnına tüketilmelidir. İki poşet yeşil veya siyah çayı demleyin, bekletin ve bir limon kabuğu rendesi, bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı veya keten tohumu yağı, bir çay kaşığı elma sirkesi, bir tutam toz kırmızı biber ve bir tutam zencefil tozu ile karıştırıcıya ekleyin. Sallayın, süzün ve soğuk tüketin.

Kavun, Limon ve Kivi

Bu içecek su, lif ve C vitamini içeriği sayesinde vücudu arındırmaya, toksinleri yok etmeye ve sıvı tutulmasına karşı savaşmaya yardımcı olur, vücudu detoks etmek ve göbeği düzleştirmek için idealdir. İştahı kontrol etmeye yardımcı olmak için iki hafta boyunca aç karnına bir bardak ve öğünler arasında içilebilir. 3 adet soyulmuş ve doğranmış kivi, yarım kavun ve yarım limonun suyunu 500 ml suya ekleyin, bekletin ve için.

Salatalık, Limon ve Nane

Salatalık, limon ve nane içeceği mükemmel bir detoks içeceğidir ve yağ yakmanızı sağlar. 2 litre suya bir limonun suyunu ekleyin, dilimlenmiş salatalık, nane yaprağı ve bir dilim limon daha ekleyin. Son olarak karıştırın, örtün ve bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Yaban Mersini, Limon, Ananas ve Armut

İdrar söktürücü etkisi sayesinde sıvı tutulması azalır, bu da daha etkili bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Ananasın içerdiği su ve ayrıca proteinlerin parçalanmasına yardımcı olan ve sindirim süreçlerini kolaylaştıran bromelain enzimi sayesinde vücutta su dengesi sağlanır. Yaban mersini ise bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur. Sabahları kabuğu soyulmuş bir armut, bir dilim ananas, 10 adet yaban mersini ve bir limonun suyunu bir bardak suyla beraber blenderdan geçirin ve için.

Zencefil, Limon ve Nane

Bu içecek, gün boyunca herhangi bir yemekle birleştirmek için lezzetli bir alternatiftir. Bir tencereye bir bardak su koyun, 10 nane yaprağı ekleyin ve kaynayana kadar bekleyin. Ardından 5 dakika dinlendirin ve toz zencefil ve limon ekleyerek tüketin.

Yeşil Çay, Limon ve Zencefil

Kilo vermeye yardımcı olmak için metabolik işlevi iyileştiren antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından zengin bir içecektir. Detoks edici, idrar söktürücü ve iltihap önleyici özellikleri, vücuttan atıkların uzaklaştırılmasını sağlar. 1 litre suyu kaynatın, ardından biraz rendelenmiş limon kabuğu ekleyin ve kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Daha sonra 4 adet yeşil çay poşeti ve bir yemek kaşığı taze zencefili ekleyin, ocaktan alıp üzerini örtüp 10 dakika demlenmeye bırakın. Ardından bir limonun suyunu, iki yemek kaşığı balı ekleyin. 2 saat buzdolabında bekletin, süzün ve günde iki kez tüketin.

Ananas, Limon ve Kereviz

Ananasın güçlü bir antioksidan ve idrar söktürücü olduğu bilinmektedir, bu nedenle kerevizle birlikte etkili bir şekilde kilo vermek için idealdir. Aç karnına veya her ana öğünden yarım saat önce tüketilmelidir ancak her gün, en fazla 3 gün üst üste ve diğer içeceklerle birlikte tüketilmesi önerilmez. 5 sap kereviz, 3 dilim ananas, yarım limon suyu ve yeterice suyu karıştırıcıya ekleyin, iyice karıştırdıktan sonra tüketin.