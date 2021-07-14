Hızlı yemek yemenin neden olduğu sorunlar

Genel olarak kilo alımına ve metabolik sendroma zemin hazırlayan hızlı yemek yemeyi, doğru ipuçları ile önleyebilmek mümkün. İşte hızlı yemenin neden olduğu sağlık sorunları ve önlemek için ipuçları.

Yemek yemek hayatımızın bir parçası. Ancak koşturmaca ve hızlı hayat tarzlarımız çoğu zaman yemek yeme tarzımızı da etkiliyor. Sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak sofrada yavaş yemeye alışmış insanlar var ve tam tersine, hızlı ve bazen de sadece bir formalite olarak sofraya oturanlar da mevcut.

Peki, sağlıklı olmak için nasıl beslenmeli? Hızlı yemek gerçekten sorunlara neden olabilir mi?

Oturun, iyi çiğneyin, sağlıklı yiyecekler seçin, mümkünse ailece yiyin. Tüm bu faktörler farkında olmasak da beslenmemizi etkiler. Sağlıklı bir diyet sadece menümüzü oluşturan yiyeceklere değil, aynı zamanda onları yemeye ayırdığımız zamana ve bunu nasıl yaptığımıza da bağlıdır. Ayrıca evde yemek pişirmek ve yemeklerin besin içeriklerinin yeterli olmasını sağlamak, özellikle çocuklara sağlıklı yaşam tarzları aşılamaya yardımcı olacaktır.

SİNDİRİMİ YAVAŞLATIYOR

Günlük olarak tüketmek için iyi yiyecek seçimleri yaptıktan sonra, yemenin çiğneme ile başladığını, bu da yiyeceğin bir püre haline gelene kadar öğütülmesini içerdiğini aklımızda tutmalıyız. Çiğneme sırasında tükürükte bulunan enzimler, nemlendirmeyi ve genel olarak sindirimi kolaylaştıracak gıda karışımının oluşumunu kolaylaştırır.

Hızlı yemek yerken, yiyecekler genellikle iyi çiğnenmez, yiyecekler neredeyse bir bütün olarak mideye geçer, bu da sindirimi yavaşlatır ve yiyeceklerin tüm faydalarını elde edemememize neden olur. Hızlı yemek daha ağır sindirimlere neden olduğu için mide ve pankreasın yapması gereken işi yoğunlaştırır.

Bir rahatlama anını yansıtmanın bir yolu olarak yavaş yemenin yanı sıra küçük porsiyonlar yemek de çok önemlidir. Hızlı yemenin yanı sıra büyük lokmalarla yemek yersek, çiğnemek daha zor olur ve hızlı yeme riski artar.

Ayrıca sindirimin daha ağır olması da sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir. Düzgün çiğnememek, aşırı hava yutmanın ürettiği ve şişkinlik, geğirme, gaz ve hatta ağrıya neden olan aerofajiye yol açabilir. Ayrıca makarna, pirinç veya meyve gibi şeker içeren gıdalar düzgün bir şekilde çiğnenmez ve midede emilmezse fermente olabilir ve sindirimin bozulmasına neden olabilir.

Hızlı yemeye bağlı olarak gelilen bu gıda emilim bozuklukları gastroözofageal reflü, mide ekşimesi, ülser, gastrit ve şişkinlik gibi bir sindirim hastalığını tetikleyebilir ve bu hastalıkların seyrini olumsuz yönde etkileyebilir.

Ancak sadece bu kadar da değil, Japonya'da yapılan araştırmaya göre, daha hızlı yemek yiyen kişilerde metabolik sendrom geliştirme riski 5,5 kat daha fazladır. Metabolik sendorm obezite, hipertansiyon, trigliserit yüksekliği, diyabet ve kolesterol yüksekliğini içeren bir durumdur. Bu sendrom kalp hastalığı ve felç riskini büyük oranda arttırır. Japon araştırmasında araştırmacılar, 5 yıl boyunca 1000'den fazla kişiyi takip etti ve hızlı yiyenlerin büyük oranda metabolik sendrom geliştirdiklerini buldu.

KİLO ALIMINA NEDEN OLUYOR

Bunu birçok kez duyduk: Hızlı yemek daha fazla kilo almamıza neden oluyor. peki, neden? Yiyecekleri ağızda kısa süreden fazla tutmamamız tadı güzel alamamamıza neden olarak daha yağlı, tuzlu ve şekerli yiyecekleri tercih etmemize neden olur.

Ama ne seçersek seçelim, daha sağlıklı öğünleri tercih etsek bile, beyne zaten doyduğumuzu söylemekle görevli leptin hormonunun çalışmaya başlaması biraz zaman alıyor. Bu, yeterince yediğimizi anlayana kadar gereğinden fazla yemek yeme ihtimalimizi artırır. Aynı şeyi daha kısa sürede yemek bizi daha az tatmin edecek, bu yüzden doyduğumuzu hissedene kadar daha fazla yemek yemek zorunda kalacağız. Hızlı yemek yiyen kişilerin daha yüksek vücut kitle indeksine sahip olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Yani, kiloları daha fazladır ve kilo almaya elverişlidirler.

DAHA YAVAŞ YEMEK İÇİN İPUÇLARI

Hızlı yemek daha fazla yememize neden oluyorsa, yavaş yemek daha az yememizi sağlar. Rahat olmamız ve yiyeceklerin tadını çıkarmaya ve iyi çiğnemeye odaklanmamız gerekiyor. Bu sayede tokluk sinyalleri zamanında gelecek ve tok olduğumuzu gösterecek, böylece yediğimiz yiyecek miktarı ve bununla birlikte sağlıklı bir kiloyu korumak için önemli olan tüketilen enerji miktarı azaltılacaktır. Hızlı yemeyi etkileyen stres, kaygı, dikkat dağınıklığı gibi birçok faktör var.

Sakince yemek yemenin sağlığa birçok faydası vardır. Hızlı yeme alışkanlığını edinenler için yavaş yemek yemek kolay değişdir ancak başlangıç için aşağıdaki ipuçları yardımcı olabilir:

- Yemek için zaman ayırın. Yiyeceklerin iyi sindirilmesi için yiyeceklerin iyi ezilmesi gerekir.

- Ağzınıza küçük ısırıklar almak daha iyi çiğnemenize yardımcı olur ve bu şekilde yavaş yemeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

- Ağzımıza her yemek aldığımızda elinizdeki çatal veya bıçağı masanın üzerinde bırakın, böylece bir lokma ile diğeri arasında durmuş olursunuz.

- Büyük tabaklar veya çatal kaşık takımı kullanmayın. Bu, daha küçük porsiyonlar almanıza yardımcı olur.

- Yemek sırasında strese neden olan konuşmalar yapmayın.

- Yemek ortamının rahat olduğundan emin olun.

- Çok aç olmamak için yemek yemeden saatler geçirmeyin. Bu daha hızlı yemenize neden olur.

- Yemek yerken konuşmaktan kaçının.

- Dikkatinizin dağılmasını önlemek ve ne yediğimizin tamamen farkında olmak için televizyon ve cep telefonu ile ilgilenmeyin.