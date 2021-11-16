Hollanda'da en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Hollanda'da son 24 saatte 19 bin 274 ile koronavirüs salgınında en yüksek günlük vaka sayısı yaşandı.

Hollanda'da Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 274 oldu.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 380

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2000'i aşarken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 380 olduğu kaydedildi.

2 KASIM'DA TEDBİRLER GENİŞLETİLMİŞTİ

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini bildirmişti.

3 HAFTALIK KISMİ KAPANMA KARARI

İlave tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışı önleyemeyen hükümet, 13 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar geçerli olacak şekilde 3 hafta kısmi kapanmaya gidilmesi kararı almıştı.