Homeopati nedir, nasıl yapılır? Homeopati ile iyileşen hastalıklar

Homeopati nedir, nasıl yapılır? Homeopati ile iyileşen hastalıklar

Homeopati (Homeopathy) dünyadaki en tartışmalı ve en popüler alternatif tıp seçeneklerinden biri. Peki nedir ve nasıl yapılır? İşte Homeopati hakkında merak edilenler...

Alternatif ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin oldukça popüler olduğu bu günlerde, Homeopati yöntemine de ilgi arttı.

Homeopati nedir ve nasıl yapılır merak konusu olurken, hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı da araştırılıyor.

Bir tıp yöntemi olan bu tedavi, pek çok hastalığı tedavi edebilmektedir.

Birçok insanın modern ilaçlar kadar para harcamayı göze aldığı homeopatik ilaçlar nedir, nasıl yapılıyor ve işe yarıyor mu? Homeopati nedir? İşte ayrıntılar...

HOMEOPATİ NEDİR?

Homeopati; sağlıklı bir insana verildiği zaman hastalık belirtileri ortaya çıkaran maddelerin, çok düşük dozlarda, aynı belirtileri taşıyan hastalara verilerek; o hastalığın tedavi edilmesine dayanan bir tamamlayıcı tıp yontemidir.

İlk defa Dr. Samuel Hahnemann(1755-1843) tarafından prensipleri oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.

Dr. Hahnemann, geçimini tıbbi tercümeler yaparak sürdürdüğü dönemde bir metinde karşılaştığı; tekrarlayan sıtma ateşi tedavisini “kinin” in damar büzücü ve acı tat özelliklerinin sağladığını iddia etmesi üzerine kendi üzerinde dener.

Bu, sağlıklı bir insanda yapılan ilk ilaç denemesidir. Kinin ilacı kendisinde sıtma bulgularının aynısını oluşturur.

Hahnemann bu deneyden kininin sağlıklı insanda sıtma belirtilerinin benzerini oluşturabilmesinden kaynaklandığı sonucunu çıkarır ve bu ön bilgi homeopatinin temelidir.

HOMEOPATİK İLAÇLAR

Homeopatik ilaçlar ; tamamen doğadaki maddelerden elde edilir; bitkiler, mineraller, hayvanlar, bakteriler, hasta dokular gibi...

Bu ilaçlar özel bir hazırlama yöntemiyle, defalarca seyreltme ve çalkalama yolu ile yapılan solüsyonların , laktozdan oluşmuş bir cins tablete emdirilmesiyle, yapılır.

Homeopatide ilaçlar defalarca seyreltilerek hazırlanır. Bu işlem nedeniyle de farmakolojik yan etkisi yoktur.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Yaklaşık 1- 2 saat süren kişisel bilgi ve hastalık öyküsü alınarak, kişiye en uygun ilaç yani remedi seçilir .Bu ilaç suya karıştırılarak veya dil altına alınarak kullanılabilir.

Kullanım şekli daima homeopat tarafından belirlenir.

HOMEOPATİ İLE TEDAVİ EDİLEBİLEN HASTALIKLAR

Homeopati tedavisi gören kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Sinüzit ve rinit Mide problemleri (gastrit) ve bağırsak problemleri Fibromiyalaji Egzama, kaşıntı ve diğer cilt problemleri Alerjik reaksiyonlar Solunum yollarında olan enfeksiyon ve mikroplar Adet döneminde yaşanan sendromlar Menopoz döneminde meydana gelebilecek sendromlar

Bu hastaların yanında bebeklerde diş çıkarmayla birlikte çıkan problemlerde de uygulanabilen bir tedavidir.

Tüm bunların yanı sıra çocukluk döneminde yaşanabilecek problemler (davranış bozukluğu, kaygı, korku, yatak ıslatma yani altına kaçırma, bronşit, astım, su çiçeği, kronik olabilen bademcik hastalığı, kabakulak) gibi rahatsızlarda da uygulanabilen bir tedavi yöntemidir.