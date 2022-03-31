Hücresel yaşlanmayı yavaşlatan 10 besin

Yaşlanmayı yavaşlatan birçok yaşam uygulamalarına ek olarak besin açısından zengin gıdaları diyetinize dahil etmek de etkili bir yöntemdir. İşte hücresel yaşlanmayı yavaşlatan besinler.

Yaşlanmayı engelleyemeyiz ama en azından yavaşlatabiliriz. Yaşlanmayı yavaşlatmanın en iyi ve sağlıklı yolu, yeterli ve dengeli beslenmektir.

Yiyeceklerin birçok gücü vardır bağışıklığı korurlar, iltihabı azaltırlar, cilt kalitesini iyileştirirler ve çok daha fazlası yapabilirler. Vücudumuzda yaşlanmayı geciktirici etkisi olan antioksidanlar, mineraller ve vitaminler gibi besinler vardır.

İşte yaşlanmayı yavaşlatmak ve mümkün olduğunca uzun süre sağlıklı ve genç kalmak için yiyebileceğiniz 10 besin.

SAFRAN

Safran, yoğun sarı renkli bir baharattır. Dünya üzerinde en pahalı baharatlardan biri olmasının yanı sıra, aynı zamanda en sağlıklılarından da biridir. Antioksidan özelliklere sahip olan ve DNA'yı yaşlanmaya karşı koruyan krosin ve krosetin gibi çeşitli fitokimyasallar içerir. Bütün bunlar safranı yaşlanmaya karşı mücadelede büyük bir yardımcı haline getirir.

AVOKADO

Birçok kişi tok kalmaya yardımcı olan sağlıklı tekli doymamış yağlar ve lif içeriği nedeniyle bu meyveyi seviyor. Ayrıca avokado mineraller, proteinler, çözünür lifler, fitosteroller, polifenoller, karotenoidler, omega 3 ve B, C, E ve K vitaminleri gibi diğer besinlerle doludur. Bu içerikle avokado kolesterol ve kan şekeri seviyelerini dengeler, beyin, göz ve kalp sağlığını destekler.

KUŞBURNU

Kuşburnu, serbest radikallerle savaşan ve vücudun yaşlanmayla birlikte daha fazla kaybettiği ve güzel ve gergin bir cilt için gerekli bir protein olan kolajen üretme yeteneğini artıran antioksidanlar içerir.

ZEYTİNYAĞI

Sağlık yararları açısından zeytinyağı çok miktarda antioksidan, fitosterol ve vitamin içerir ve cilt ve beyin sağlığını desteklediği, kolesterol seviyelerini ve tansiyonu dengelediği gösterilmiştir. Ayrıca yakın tarihli bir çalışma, temelini zeytinyağının oluşturduğu Akdeniz diyeti ile uzun ömür arasında ilişki olduğunu göstermektedir.

MANTAR

D vitamini içeren çok fazla yiyecek yoktur. Mantar D vitamini içeren yiyecekerden biridir. Bazı mantar türleri ayrıca kanser önleyici etkileri olan besinler içerir.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersininde bulunan antioksidanlar ve C vitamini cilt yaşlanmasını önleyen kolajen üretimini destekler. Ayrıca sağlıklı kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı olan iyi bir lif kaynağıdır. Yaban mersini beyinde ve genel sağlıkta önemli bir rol oynayan antosiyaninlerle doludur ve araştırmalar antosiyaninler ile sağlıklı yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

KURU YEMİŞLER

Protein içeriği yüksek olan kuru yemişler de hücresel yaşlanmayı önleyebilir. Özellikle kajular proteine ek olarak bakır ve magnezyumla doludur ve ayrıca sağlıklı yağlar da içerir. Fındık ve ceviz de tercih edilebilir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay sıradan bir içecek değil, çeşitli maddelerle dolu çok sağlıklı bir içecektir. Yeşil çay vücuttaki sağlıklı hücrelerin korunmasına yardımcı olur, onları hasar ve stresten korur. Bu, DNA'nın korunmasında önemli bir rol oynayan flavonoidler olarak bilinen antioksidanlar sayesinde gerçekleşir. Yeşil çay ayrıca ekstra kilo vermeye ve vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek epigallokateşin gallat (EGCG) içerir. Bu nedenle, kesinlikle daha genç görünmenize ve hissetmenize yardımcı olacaktır.

BAKLAGİLLER

Baklagiller iyi sindirim için son derece önemli olan zengin bir lif kaynağı olarak bilinir. Ancak yaşlanmayı yavaşlatmak için de harikadırlar. Lif dışında B vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve esansiyel amino asitler gibi mineraller içerirler. Fasulye, barbunya, nohut veya mercimek gibi baklagilleri menünüze ekleyin.

KIRMIZI MEYVELER

Çilek ve böğürtlen gibi kırmızı meyveler çok özel polifenoller ve antosiyaninler içerirler. Bunlar hafızayı ve konsantrasyonu artırır ve ayrıca hücer içi yaşlanmaya karşı koyarlar. Aynı zamanda çok iyi bir C vitamini kaynağıdırlar ve cilt yaşlanmasını önlerler.