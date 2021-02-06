Hüner Coşkuner'in hastalığı neydi? Kemik iliği kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

kemik iliği kanseri, Hüner Coşkuner'in hayatını kaybetmesiyle gündemde yer almaya başladı. Ünlü sanatçıya 'kemik iliği kanseri' teşhisinin konulduğu açıklanmıştı. Peki, kemik iliği nedir?

Kemik iliği kanseri, Hüner Coşkuner'in hayatını kaybetmesinin ardından bir kez daha gündeme geldi. Bir süredir tedavi gören Hüner Coşkuner, 58 yaşında hayatını kaybetti.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ

Çoğu kez sinsi bir şekilde başlayan kemik iliği kanseri, bir tür kan kanseridir. Kemik iliği kanserine neden olan ‘multiple myeloma’ hücreleri, bağışıklık sisteminde görevli beyaz kürelerin bir türü olan, plazma hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkar. Kemik iliği, kemiklerin ortasında bulunduğu için zamanla hastalık ilerler ve kemiklere de zarar verir.

İşte, Hüner Coşkuner'in hastalığı kemik iliği kanseri belirtileri ile ilgili detaylar.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ BELİRTİLERİ

Kemiğin kendi kanserleri erken evrede ağrı şeklinde bulgu verir. Omurga kemiği kanserleri, bel fıtığı, kireçlenme gibi hastalıklarla karıştırıldığı için tanısı gecikebilmektedir. Kemik kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek oldukça zordur.

Bel ve sırtta, kaburgalarda hareketle artan şiddetli kemik ağrıları

Kemiklerde kırıklar ve bazen şişlik

Kansızlığa bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma, iş yaparken çarpıntı ve nefes darlığı

Kanda kalsiyumun artması sonucu iştahsızlık, sık idrara çıkma, susuzluk hissi ve kabızlık

Mikroplara karşı direnç azalmasının yol açtığı ateşli hastalıklar (grip, bronşit, zatürree, idrar yolu iltihapları)

TEŞHİS

Kan ve idrar testleri, kemik filmlerinin çekilmesi ve kemik iliğinin incelenmesi ile miyelom teşhisine kolaylıkla ulaşılmaktadır. Yukarıda sıralanan belirtiler karşısında pratisyen hekim ya da iç hastalıkları uzmanı miyelomu düşünerek hastasını kesin tanı ve tedavi için bir hematologa (kan hastalıkları uzmanına) yönlendirmelidir.

Kan ve idrar testleri: Kanserleşerek çoğalan plazma hücreleri normal koşullarda proteini bol miktarda üretirler (M proteini). Bu protein serum ve/veya idrar elektroforezi testi ile ortaya konur. Ardından daha duyarlı yöntemlerle (immünelektroforez, immünfiksasyon) bu proteinin tipi ve miktarı saptanır. M proteini hastalığın bir belirteci, bir göstergesidir. Çok az kanserde böyle bir tümör belirteci bulunur. Tedaviye alınacak yanıtın incelenmesinde de gene aynı testlerden yararlanılır. Kemoterapi (ilaçla tedavi) ile kanserli hücreler öldürüldüğünde bu proteinin kan ve/veya idrardaki miktarı azalacaktır.

Kemik filmleri: Özellikle ağrıyan kemiklerin röntgen filmleri ile kemiklerdeki erime, kırık ve urlar kolaylıkla saptanır. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemi kemik bulgularını erkenden yakalamada çok daha duyarlıdır ancak pahalı bir yöntemdir.

Kemik iliğinin incelenmesi: Kalça kemiğinin arka bölgesindeki küçük kemik çıkıntısına , o bölge ilaçla uyuşturulduktan sonra özel bir iğne ile girilerek kemik iliği örneği alınır. Bu örnekler mikroskopta incelenerek çoğalmış kanser hücrelerinin dağılımı ve normal hücrelere göre oranı saptanır.

TEDAVİ

Genellikle 60 yaşın üzerindekilerde görülen kemik iliği kanseri kemoterapi, radyoterapi, kök hücre nakli ve diğer yeni yöntemlerle kontrol altında tutulabilmektedir. Kemik iliği kanserinin tedavisi, hastanın özelliklerine göre belirlenir.



